Голова МЗС Великої Британії зустрінеться з Кулебою в Давосі: про що говоритимуть

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Світ суттєво змінився з того часу, як я вперше ввійшов до уряду, і ми живемо в дуже нестабільні, невизначені та небезпечні часи. Глобальний вплив конфліктів, хвороб та зміни клімату, на жаль, зростає. Але в міру збільшення проблем мають зростати й наші зусилля. У моїй розмові з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою я ясно дам зрозуміти, що Велика Британія й надалі залишатиметься непохитним прихильником України, щоб вона не лише виграла війну, але й вийшла з неї сильною, суверенною та вільною країною - сказав Камерон напередодні зустрічі.

Голова МЗС Британії наголосив, що "Україна відстоює правила, які забезпечують безпеку всіх нас". "Саме тому Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів (15,2 млрд дол. США - ред.). Ми стоятимемо з ними стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", - наголосив Камерон.

Під час свого дводенного візиту Камерон, як повідомляється, також зустрінеться зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном та засновником та філантропом Microsoft Біллом Гейтсом.

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