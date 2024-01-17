Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики

Растущий конфликт на Ближнем Востоке, продолжающаяся агрессия России против Украины и множество других потенциальных геополитических вспышек очерчивают туманом неопределенности перспективы экономического роста в мире.

Об этом пишет Financial Times и передает УНН.

Детали

Экономический фон встреч в Давосе гораздо перспективнее, чем многие ожидали год назад, пишет издание. Отмечается об оживлении на финансовых рынках, преодолении сильной инфляции в конце 2023 года, возможных перспективах экономического роста.

Устойчивость не только экономик, но и финансовых рынков к текущим геополитическим кризисам, к повышению процентных ставок и борьбе с инфляцией была чрезвычайно сильной - сказал финансовый директор немецкой банковской группы Deutsche Bank. AG, Джеймс фон Мольтке.

Но даже если ведущие экономики пытаются заверить, что волна экономических неприятностей прошлых лет могут быть успешно преодолены, тем не менее данный оптимизм существенно сдерживается растущей тревогой относительно множества геополитических рисков, которые в 2024 году все более очевидно создают туман неопределенности.

Украина продолжает бороться с российской агрессией: российско-украинская война остается главной темой для многих. Президент Владимир Зеленский предупредил делегатов, что российский президент владимир путин имеет захватнические амбиции, которые выходят за пределы Украины.

Франция собирается заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности - Макрон

Идут войны на Ближнем Востоке - в этом смысле активно обсуждается возможность эскалации в секторе Газа и в акватории Красного моря. Последний конфликт привел к массовому перенаправлению судоходства вокруг южной Африки, повышению корпоративных расходов и потенциальной инфляции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир вступил в эпоху "конфликтов и конфронтации, раздробленности и страха".

Без сомнения, мы сталкиваемся с самым большим риском для глобального порядка в послевоенную эпоху - считает фон дер Ляйен.

В 2021 году каждая 5-я единица потребляемой в ЕС энергии была из рф, теперь каждая 20-я - фон дер Ляен

По словам Бита Саймона, коммерческого директора по логистике DP World, одного из крупнейших операторов контейнерных терминалов, - тема геополитических срывов действительно становится сложной. Он предупредил, что рост расходов на доставку, в сочетании с потенциально более высокими ценами на нефть, может усилить инфляцию.

В то же время в восьми из 10 самых густонаселенных стран мира в этом году проходят выборы, что ознаменует период острой политической нестабильности.

Наряду с этим продолжается отход от длительного послевоенного периода постоянно растущей глобализации, поскольку страны отдают предпочтение национальной безопасности и устойчивости к экономической эффективности, а традиционные методы сотрудничества разрушаются.

Ирак отзывает посла из Тегерана, после ракетных атак Ирана по Иракскому Курдистану

Опрос 30 ведущих экономистов, проведенный Всемирным экономическим форумом накануне встреч, показал, что почти 70 процентов опасаются, что в этом году темпы геоэкономической фрагментации ускорятся.

Дополнение

Вышеупомянутые предостережения дополняют результаты опроса Goldman, на которые ссылается издание Bloomberg.

Около 54% респондентов выбрали геополитику как главный риск, говорится в опросе, проведенном в рамках ежегодной глобальной стратегической конференции банка, которая проходила в этом месяце в Лондоне. На втором месте выборы в США, которые состоятся 5 ноября, - 17%.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном изменении настроений на мировых рынках на фоне замедления инфляции - главной проблемы последних лет - в сторону возвращения к целевым показателям центрального банка.

Хотя восстановление инфляции все еще остается угрозой, опрос Goldman показывает, что инвесторы все больше обеспокоены тем, как позиционировать себя в случае распространения войн в Европе и на Ближнем Востоке, а также роста напряженности между Китаем и Тайванем.

Напомним,

УНН сообщал, что согласно заключению Министерстве экономики, даже несмотря на блокировку польскими перевозчиками на границе, экономика Украины продолжает расти.

Также стало известно, что экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, что немного лучше официального целевого показателя.