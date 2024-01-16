Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану
Ирак отозвал своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. Иран оправдывает эти удары как возмездие - якобы целями был командный центр Моссада и позиции суннитского террористического ополчения "Исламское Государство"
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно
На Всемирном экономическом форуме президент Украины Зеленский обсудил приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС с королем Филиппом I и премьер-министром де Кроо. Зеленский поблагодарил их за оборонную поддержку со стороны Бельгии, в частности, за решение предоставить истребители F-16 и фонд в размере 1,7 млрд евро, созданный за счет налогообложения замороженных российских активов.
Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.
Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку
Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.
ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву
Высший антикоррупционный суд продлил обязанности бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на два месяца после обвинений в злоупотреблении служебным положением. Коболев должен сообщать об изменении места жительства, избегать определенных лиц и сдать все паспорта.
Мы выстоим этой зимой: Галущенко обсудил с партнерами ситуацию в энергосекторе Украины
По словам министра энергетики Германа Галущенко, энергетический сектор Украины имеет достаточно резервов, чтобы пережить зиму, несмотря на постоянные атаки на его инфраструктуру.
Обсудили реализацию формулы мира: Зеленский в Давосе встретился с президентом Руанды в Давосе
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формулу мира с президентом Руанды Полем Кагаме, подчеркнув важную роль африканских стран в вопросах мира. Зеленский также раскрыл планы по проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.
В рф распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК - полиция призывает доверять только официальным источникам
Фейковое видео, которое распространяется в России, якобы демонстрирующее стрельбу в торговом центре, является мистификацией, заявляют в Национальной полиции Украины. Они предостерегли общественность от доверия к неофициальным источникам и подтвердили, что видео содержит явные признаки подделки.
еРобота: жители Одесской области получили 85 млн грн на создание и развитие собственного бизнеса
Среди получателей средств, в частности, внутренне-перемещенные лица и участники боевых действий, уточняет Кипер.
Работал на российские спецслужбы: в Эстонии задержали профессора университета
Вячеслав Морозов, гражданин рф, профессор Тартуского университета, был арестован эстонской полицией по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии.