Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану

Во вторник Ирак вызвал на дом своего иранского посла и пригласил на аудиенцию посла иранского посольства в Багдаде после того, как Иран нанес ракетный удар по Эрбилю в Курдистане на севере Ирака.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Koerdisch Nieuws.

Детали

Ирак отозвал своего посла из Ирана. Причиной стали атаки иранского режима на объекты в городе Эрбиль в автономном регионе Курдистан. Министерство иностранных дел в Багдаде также сообщило, что посол Ирака Насир Абдель Мохсен был отозван во вторник "для консультаций в связи с недавними атаками Ирана".

По данным больниц Ирака, в результате атак погибли по меньшей мере четыре человека и шестеро получили ранения.

Согласно сообщению иранского государственного информационного агентства Irna, в результате атак была уничтожена региональная штаб-квартира израильской разведки Моссад, а ракеты были выпущены по "сбору антииранских террористических группировок". Позже Иран оправдывал свою ракетную атаку как законный ответный удар.

Революционная гвардия Ирана заявила, что авиаудары были осуществлены в ответ на убийство командира в Сирии в декабре и за нападение ИГ в иранском городе Керман в начале января, в результате которого погибло около 100 человек.

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В Багдаде Министерство иностранных дел осудило "агрессию против суверенитета Ирака и безопасности его народа". Оно вызвало временного поверенного в делах Ирана для вручения "письма протеста".

Соединенные Штаты недавно назвали эти удары безответственными, а Великобритания осудила их. Ирак, в свою очередь, объявил, что примет "правовые меры" против Ирана в связи с ударами, которые являются оскорблением его суверенитета. Эти действия, по словам Ирака, включают жалобу в Совет Безопасности ООН.

Напомним,

В ночь на 16 января Революционная гвардия Ирана атаковала иракский город Эрбиль.

Источники безопасности Ирака сообщили, что в результате иранского обстрела одна ракета упала на дом высокопоставленного чиновника курдской разведки, а другая - на курдский разведывательный центр. По словам источников, три ракеты врезались в дом известного курдского бизнесмена, убив его.

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