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Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters

Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters

Київ • УНН

 • 27029 перегляди

За повідомленнями, Іранська революційна гвардія атакувала "шпигунські центри" та "антиіранські терористичні групи" в Ербілі, Ірак, що призвело до жертв серед цивільного населення. Напівавтономний регіон Курдистан, де відбулися напади, часто стає мішенню для Ірану.

Іранська революційна гвардія заявила, що атакувала цілі в місті Ербіль (Ірак). Зазначається, що це був напад на так звані шпигунські центри та "антиіранські терористичні групи", пише Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

За інформацією, повітряне сполучення в Ербілі було припинено після того, як у місті пролунали вибухи, повідомили агентству Reuters три джерела в службах безпеки Іраку.

Вибухи пролунали в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному регіоні Курдистану, поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільних.

Двоє загиблих і п'ятеро поранених мирних жителів були доставлені в місцеву лікарню після вибухів, повідомили два медичних джерела.

Сьогодні пізно ввечері балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і зібрань антиіранських терористичних груп у регіоні

йдеться в заяві гвардії Ірану.

У минулому Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану в Іраку, стверджуючи, що цей район використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів Ізраїлю.

Багдад намагався вирішити занепокоєння Ірану щодо сепаратистських груп у гірському прикордонному регіоні, перемістивши деяких членів у рамках угоди про безпеку, досягнутої з Тегераном у 2023 році.

Доповнення

Минулого тижня озброєний дрон був збитий на базі, де дислокуються американські сили в аеропорту Ербіля. Група "Ісламський опір в Іраку", яка включає кілька пов’язаних з Іраном збройних формувань, заявила, що стоїть за нападом безпілотника на базу.

Іранська балістика - це новий виклик для України та сигнал для наших партнерів - Ігнат11.01.24, 10:29 • 20252 перегляди

Лілія Подоляк

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