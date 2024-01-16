Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters
Київ • УНН
За повідомленнями, Іранська революційна гвардія атакувала "шпигунські центри" та "антиіранські терористичні групи" в Ербілі, Ірак, що призвело до жертв серед цивільного населення. Напівавтономний регіон Курдистан, де відбулися напади, часто стає мішенню для Ірану.
Іранська революційна гвардія заявила, що атакувала цілі в місті Ербіль (Ірак). Зазначається, що це був напад на так звані шпигунські центри та "антиіранські терористичні групи", пише Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
За інформацією, повітряне сполучення в Ербілі було припинено після того, як у місті пролунали вибухи, повідомили агентству Reuters три джерела в службах безпеки Іраку.
Вибухи пролунали в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному регіоні Курдистану, поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільних.
Двоє загиблих і п'ятеро поранених мирних жителів були доставлені в місцеву лікарню після вибухів, повідомили два медичних джерела.
Сьогодні пізно ввечері балістичні ракети були використані для знищення шпигунських центрів і зібрань антиіранських терористичних груп у регіоні
У минулому Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану в Іраку, стверджуючи, що цей район використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів Ізраїлю.
Багдад намагався вирішити занепокоєння Ірану щодо сепаратистських груп у гірському прикордонному регіоні, перемістивши деяких членів у рамках угоди про безпеку, досягнутої з Тегераном у 2023 році.
Доповнення
Минулого тижня озброєний дрон був збитий на базі, де дислокуються американські сили в аеропорту Ербіля. Група "Ісламський опір в Іраку", яка включає кілька пов’язаних з Іраном збройних формувань, заявила, що стоїть за нападом безпілотника на базу.
Іранська балістика - це новий виклик для України та сигнал для наших партнерів - Ігнат11.01.24, 10:29 • 20252 перегляди