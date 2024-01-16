Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters

Иранская революционная гвардия заявила, что атаковала цели в городе Эрбиль (Ирак). Отмечается, что это было нападение на так называемые шпионские центры и "антииранские террористические группы", пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По информации, воздушное сообщение в Эрбиле было прекращено после того, как в городе прогремели взрывы, сообщили агентству Reuters три источника в службах безопасности Ирака.

Взрывы прогремели в районе примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля в полуавтономном регионе Курдистана, вблизи консульства США, а также жилых домов гражданских.

Двое погибших и пятеро раненых мирных жителей были доставлены в местную больницу после взрывов, сообщили два медицинских источника.

Сегодня поздно вечером баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе говорится в заявлении гвардии Ирана.

В прошлом Иран иногда наносил удары по северному Курдистану в Ираке, утверждая, что этот район используется как плацдарм для иранских сепаратистских группировок, а также агентов его заклятого врага Израиля.

Багдад пытался решить беспокойство Ирана относительно сепаратистских групп в горном приграничном регионе, переместив некоторых членов в рамках соглашения о безопасности, достигнутого с Тегераном в 2023 году.

Дополнение

На прошлой неделе вооруженный дрон был сбит на базе, где дислоцируются американские силы в аэропорту Эрбиля. Группа "Исламское сопротивление в Ираке", которая включает несколько связанных с Ираном вооруженных формирований, заявила, что стоит за нападением беспилотника на базу.

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