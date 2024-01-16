Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку

Британские аналитики заявили, что несмотря на попытки россиян продвинуться на Авдеевском направлении окружение Авдеевки в ближайшее время выглядит очень маловероятным. Об этом говорится в ежедневной сводке разведки, которую опубликовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что в течение последней недели ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций на фронте.

В то же время разведки отметили, что несмотря на прогресс, захват Марьинки, россия не смогла воспользоваться этим и продвинуться ни на запад к Курахово, ни на юг к Новомихайловке.

Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун

В Минобороны Великобритании убеждены, что окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением российских усилий. Однако аналитики отмечают, что сегодня оккупантам удалось достичь очень ограниченных территориальных успехов за значительную цену как в материальном, так и в человеческом плане.

Северный поселок Степное остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту снабжения в Авдеевку.

Дополнение

В отчете разведки также напомнили, что украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра, несмотря на попытки России вытеснить их.

В ведомстве допускают, что на следующей неделе интенсивные бои за эту территорию продолжатся.

Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

Напомним,

В британской разведке заявили, что российские оккупационные войска вербуют выпускников школ, чтобы компенсировать масштабные потери армии на фронте в Украине.