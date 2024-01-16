Британська розвідка: росіяни за будь-яку ціну прагнуть оточити Авдіївку

Британські аналітики заявили, що попри спроби росіян просунутись на Авдіївському напрямку оточення Авдіївки найближчим часом виглядає дуже малоймовірним. Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки, яке опублікувало Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі

У відомстві відзначили, що протягом останнього тижня ні російські, ні українські війська не зайняли жодних значних позицій на фронті.

Водночас розвідки зауважили, що попри прогрес, захоплення Мар'їнки, росія не змогла скористатися цим і просунутися ані на захід до Курахового, ані на південь до Новомихайлівки.

Окупанти поставили перед собою нову мету на Мар’їнському напрямку - Штупун

У Міноборони Британії переконані, що оточення Авдіївки, ймовірно, залишається ключовим напрямком російських зусиль. Проте аналітики наголошують, що сьогодні окупантам вдалось досягти дуже обмежених територіальних успіхів за значну ціну як у матеріальному, так і в людському плані.

Північне селище Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання до Авдіївки.

Доповнення

У звіті розвідки також нагадали, що українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, попри спроби росії витіснити їх.

У відомстві допускають, що наступного тижня інтенсивні бої за цю територію продовжаться.

Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк

Нагадаємо

У британській розвідці заявили, що російські окупаційні війська вербують випускників шкіл, аби компенсувати масштабні втрати армії на фронті в Україні.