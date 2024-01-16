Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк
Київ • УНН
Українські військові продовжують утримувати і розширювати позиції в Херсонській області, незважаючи на складні погодні та бойові умови, повідомила речниця Міноборони Наталія Гуменюк. Російські війська, тим часом, здійснюють невдалі атаки і зазнають втрат серед особового складу.
Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонщини. Також триває робота з розширення плацдарму.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Ми продовжуємо свою контрбатарейну боротьбу, продовжуємо утримувати позиції на лівому березі, й попри надважкі погодні та бойові умови тримаємо самі позиції й продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Ворог у свою чергу наважився лише на один штурм за минулу добу на цьому напрямку, він теж був безуспішним
Вона зазначила, що росіяни знову втратили особовий склад й були змушені повернутися на вихідні позиції.
Доповнення
Раніше Гуменюк повідомляла, що в Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ.