Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонщини. Також триває робота з розширення плацдарму.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Ми продовжуємо свою контрбатарейну боротьбу, продовжуємо утримувати позиції на лівому березі, й попри надважкі погодні та бойові умови тримаємо самі позиції й продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Ворог у свою чергу наважився лише на один штурм за минулу добу на цьому напрямку, він теж був безуспішним