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Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк

Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк

Київ • УНН

 • 31832 перегляди

Українські військові продовжують утримувати і розширювати позиції в Херсонській області, незважаючи на складні погодні та бойові умови, повідомила речниця Міноборони Наталія Гуменюк. Російські війська, тим часом, здійснюють невдалі атаки і зазнають втрат серед особового складу.

Українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонщини. Також триває робота з розширення плацдарму.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Ми продовжуємо свою контрбатарейну боротьбу, продовжуємо утримувати позиції на лівому березі, й попри надважкі погодні та бойові умови тримаємо самі позиції й продовжуємо роботу з розширення плацдарму. Ворог у свою чергу наважився лише на один штурм за минулу добу на цьому напрямку, він теж був безуспішним

- розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни знову втратили особовий склад й були змушені повернутися на вихідні позиції.

Доповнення

Раніше Гуменюк повідомляла, що в Херсонській області росіяни зосередили свої зусилля навколо села Кринки, намагаючись вибити українські підрозділи ЗСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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