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Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 08:12  •  11534 просмотра

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Украинские военные продолжают удерживать и расширять позиции в Херсонской области, несмотря на сложные погодные и боевые условия, сообщила спикер Минобороны Наталья Гуменюк. Российские войска, тем временем, осуществляют неудачные атаки и несут потери среди личного состава.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонщины. Также продолжается работа по расширению плацдарма. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Мы продолжаем свою контрбатарейную борьбу, продолжаем удерживать позиции на левом берегу, и несмотря на сверхтяжелые погодные и боевые условия держим сами позиции и продолжаем работу по расширению плацдарма. Враг в свою очередь решился только на один штурм за минувшие сутки на этом направлении, он тоже был безуспешным

- рассказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне снова потеряли личный состав и были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что в Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения ВСУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сили оборони продовжують роботу з розширення плацдарму на Херсонщині – Гуменюк
Defense Forces continue to expand foothold in Kherson region - Humeniuk
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Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

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