Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонщины. Также продолжается работа по расширению плацдарма. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Мы продолжаем свою контрбатарейную борьбу, продолжаем удерживать позиции на левом берегу, и несмотря на сверхтяжелые погодные и боевые условия держим сами позиции и продолжаем работу по расширению плацдарма. Враг в свою очередь решился только на один штурм за минувшие сутки на этом направлении, он тоже был безуспешным - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне снова потеряли личный состав и были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Дополнение

Ранее Гуменюк сообщала, что в Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия вокруг села Крынки, пытаясь выбить украинские подразделения ВСУ.