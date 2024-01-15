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Британська розвідка: через масштабні втрати на війні в Україні росіяни вербують до армії випускників шкіл

Британська розвідка: через масштабні втрати на війні в Україні росіяни вербують до армії випускників шкіл

Київ • УНН

 • 31692 перегляди

На тлі значних втрат на війні в Україні, росіяни вимушено беруть до армії навіть випускників шкіл. Таким чином окупанти прагнуть компенсувати брак "живої сили".

Британські аналітики наголошують, що через значні втрати на війні в Україні росіяни почали вербувати до війська випускників шкіл. Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки, яке опублікувало Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі 

У відомстві нагадали, що днями експрезидент рф, а нині заступник голови Ради безпеки, дмитро мєдвєдєв, заявив, що протягом 2023 року до армії рф нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.

Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена

- підкреслюють британські розвідники.

Аналітики переконані, що, ймовірно, основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони та сільську місцевість.

370 тисяч окупантів та понад 6 тисяч танків: Генштаб оновив дані про втрати рф в Україні 14.01.24, 10:36 • 30963 перегляди

Також британські розвідники наголошують, що у спробах виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження

- йдеться у звіті британської розвідки.

Нагадаємо

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові РФ дедалі частіше відмовляються виконувати завдання, тому російське командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання.

Зокрема, частині штурмовиків рф почати видавати наркотичні та психотропні речовини, які призводять до ейфорії та притуплюють біль.

Володимир Омельченко

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