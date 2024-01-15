Британська розвідка: через масштабні втрати на війні в Україні росіяни вербують до армії випускників шкіл
Київ • УНН
На тлі значних втрат на війні в Україні, росіяни вимушено беруть до армії навіть випускників шкіл. Таким чином окупанти прагнуть компенсувати брак "живої сили".
Британські аналітики наголошують, що через значні втрати на війні в Україні росіяни почали вербувати до війська випускників шкіл. Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки, яке опублікувало Міністерство оборони Британії, передає УНН.
Деталі
У відомстві нагадали, що днями експрезидент рф, а нині заступник голови Ради безпеки, дмитро мєдвєдєв, заявив, що протягом 2023 року до армії рф нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.
Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена
Аналітики переконані, що, ймовірно, основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони та сільську місцевість.
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Також британські розвідники наголошують, що у спробах виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією.
Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження
Нагадаємо
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові РФ дедалі частіше відмовляються виконувати завдання, тому російське командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання.
Зокрема, частині штурмовиків рф почати видавати наркотичні та психотропні речовини, які призводять до ейфорії та притуплюють біль.