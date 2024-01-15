Британская разведка: из-за масштабных потерь на войне в Украине россияне вербуют в армию выпускников школ

Британские аналитики отмечают, что из-за значительных потерь на войне в Украине россияне начали вербовать в армию выпускников школ. Об этом говорится в ежедневной сводке разведки, которую опубликовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В ведомстве напомнили, что на днях экс-президент рф, а ныне заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, заявил, что в течение 2023 года к армии рф якобы присоединились еще 500 тысяч человек.

Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена - подчеркивают британские разведчики.

Аналитики убеждены, что, вероятно, основное мобилизационное бремя ложится на более бедные регионы и сельскую местность.

370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине

Также британские разведчики отмечают, что в попытках выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года позволило выпускникам школ подписывать контракт с армией.

Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения - говорится в отчете британской разведки.

Напомним,

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские военные РФ все чаще отказываются выполнять задачи, поэтому российское командование врага решило прибегнуть к эксперименту по дополнительным видам стимулирования.

В частности, части штурмовиков рф начать выдавать наркотические и психотропные вещества, которые приводят к эйфории и притупляют боль.