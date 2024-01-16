Президент Израиля поедет в Давос вместе с семьями заложников ХАМАС

Президент Израиля Исаак Герцог посетит Всемирный экономический форум в Давосе вместе с семьями заложников, которых удерживает ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Офис израильского президента, передает УНН.

Детали

В офисе президента говорят, что цель встречи - "способствовать интенсивному политическому давлению" для освобождения заложников, а также показать мировым лидерам зверства, совершенные ХАМАС 7 октября.

Президент также подчеркнет лидерам гуманитарные усилия, которые прилагает Израиль и которые являются неотъемлемой частью общей кампании, а также существенную угрозу безопасности, с которой сталкивается Израиль и весь регион, пока террористическая организация ХАМАС продолжает контролировать Сектор Газа, говорится в сообщении.

Напомним,

В воскресенье, 14 января, исламистское движение ХАМАС обнародовало видео с тремя израильскими заложниками. Это произошло на 100-й день войны в Газе. В ролике трое пленных умоляют об освобождении.

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