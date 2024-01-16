Президент Ізраїлю поїде в Давос разом із сім’ями заручників ХАМАС
Київ • УНН
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог разом з сім'ями заручників, яких утримує ХАМАС, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб заручитися підтримкою їхнього звільнення.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі разом з родинами заручників, яких утримує ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Офіс ізраїльського президента, передає УНН.
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В офісі президента кажуть, що зустріч має на меті "сприяти інтенсивному політичному тиску" для звільнення заручників, а також показати світовим лідерам звірства, вчинені ХАМАС 7 жовтня.
Президент також наголосить лідерам на гуманітарних зусиллях, які докладає Ізраїль і які є невід’ємною частиною загальної кампанії, а також на істотній загрозі безпеці, з якою стикається Ізраїль і весь регіон, поки терористична організація ХАМАС продовжує контролювати Сектор Гази, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У неділю, 14 січня, ісламістський рух ХАМАС оприлюднив відео із трьома ізраїльськими заручниками. Це сталося на 100-й день війни в Газі. У ролику троє полонених благають про звільнення.
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