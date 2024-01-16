Ізраїль вперше відправив делегацію на конференцію щодо української формули миру
Київ • УНН
Ізраїльська делегація вперше взяла участь у швейцарській зустрічі, на якій обговорювалася українська мирна формула, що підтвердив посол Ізраїлю в Україні.
На зустрічі радників з нацбезпеки у Швейцарії, де обговорювалася українська формула миру, вперше брала участь делегація з Ізраїлю. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає УНН.
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Ізраїль вперше відправляє делегацію на мирну конференцію України в Швейцарії
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Дипломат також додав посилання на The Times of Israel видання зазначає, що від офісу прем'єр-міністра Ізраїлю отримало підтвердження долучення цієї держави до обговорення української формули миру.
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Ізраїль відправив на зустріч радників двох представників Ради національної безпеки. Загалом у зустрічі взяли участь делегації з 83 країн.
Нагадаємо
Нагадаємо, 14 січня у Давосі представники понад 80 країн світу обговорили формулу миру для України.
У фокусі уваги на четвертій конференції стали п'ять пунктів формули миру: "Виведення російських військ і припинення бойових дій", "Відновлення справедливості", "Екологічна безпека", "Недопущення ескалації та повторення агресії", "Підтвердження закінчення війни".