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Ізраїль вперше відправив делегацію на конференцію щодо української формули миру

Ізраїль вперше відправив делегацію на конференцію щодо української формули миру

Київ • УНН

 • 66854 перегляди

Ізраїльська делегація вперше взяла участь у швейцарській зустрічі, на якій обговорювалася українська мирна формула, що підтвердив посол Ізраїлю в Україні.

На зустрічі радників з нацбезпеки у Швейцарії, де обговорювалася українська формула миру, вперше брала участь делегація з Ізраїлю. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, передає УНН.

Деталі 

Ізраїль вперше відправляє делегацію на мирну конференцію України в Швейцарії

- написав дипломат на своїй сторінці у соцмережі Х.

Доповнення

Дипломат також додав посилання на The Times of Israel видання зазначає, що від офісу прем'єр-міністра Ізраїлю отримало підтвердження долучення цієї держави до обговорення української формули миру.

Китай не поясняв свою відсутність на засіданні щодо української формули миру в Давосі16.01.24, 12:41 • 29391 перегляд

Ізраїль відправив на зустріч радників двох представників Ради національної безпеки. Загалом у зустрічі взяли участь делегації з 83 країн.

Нагадаємо

Нагадаємо, 14 січня у Давосі представники понад 80 країн світу обговорили формулу миру для України. 

У фокусі уваги на четвертій конференції стали п'ять пунктів формули миру: "Виведення російських військ і припинення бойових дій", "Відновлення справедливості", "Екологічна безпека", "Недопущення ескалації та повторення агресії", "Підтвердження закінчення війни".

Володимир Омельченко

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