Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира

На встрече советников по нацбезопасности в Швейцарии, где обсуждалась украинская формула мира, впервые участвовала делегация из Израиля. Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает УНН.

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Израиль впервые отправляет делегацию на мирную конференцию Украины в Швейцарии - написал дипломат на своей странице в соцсети Х.

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Дипломат также добавил ссылку на The Times of Israel издание отмечает, что от офиса премьер-министра Израиля получило подтверждение приобщения этого государства к обсуждению украинской формулы мира.

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Израиль отправил на встречу советников двух представителей Совета национальной безопасности. Всего во встрече приняли участие делегации из 83 стран.

Напомним,

Напомним, 14 января в Давосе представители более 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины.

В фокусе внимания на четвёртой конференции стали пять пунктов формулы мира: "Вывод российских войск и прекращение боевых действий", "Восстановление справедливости", "Экологическая безопасность", "Недопущение эскалации и повторения агрессии", "Подтверждение окончания войны".