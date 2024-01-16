Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  14299 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  70878 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  253429 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  223972 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  213903 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  78795 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  78382 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  119710 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  138266 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139356 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145281 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142601 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132886 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179066 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245981 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира

Израильская делегация впервые приняла участие в швейцарской встрече, на которой обсуждалась украинская мирная формула, что подтвердил посол Израиля в Украине.

Политика •   •  19375 просмотра
Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира

Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны

Более 3 000 украинцев получили медицинскую помощь в европейских клиниках с начала полномасштабного вторжения России через Механизм гражданской защиты ЕС, который охватывает 22 страны.

Война •   •  18473 просмотра
Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны

В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля

В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.

Новости Мира •   •  14719 просмотра
В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля

Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор

Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.

Общество •   •  16158 просмотра
Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор

Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе

В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не участвовала в заседании по украинской формуле мира в Давосе 14 января. В то же время там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".

Политика •   •  15159 просмотра
Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе

Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку

Несмотря на попытки россии, окружение Авдеевки маловероятно, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В отчете также подчеркивается ограниченность территориального успеха оккупантов, достигнутого значительной ценой.

Война •   •  16920 просмотра
Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку

В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики

Несмотря на высокое потребление электроэнергии в Украине, ее производство пока является достаточным, при этом есть планы по импорту электроэнергии. Однако, возможен дефицит электричества

Общество •   •  14690 просмотра
В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики

Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ

Президент США Джо Байден через своего советника по национальной безопасности намерен передать президенту Украины Зеленскому послание, в котором призывает перейти от наступления к обороне в войне, пишет обозреватель Bloomberg в своей колонке.

Политика •   •  14266 просмотра
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ

В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире

После рекордного года продаж в 2022 году, в 2023 году продажи шампанского упали на 8,2% до 299 миллионов бутылок. Комитет французских домов шампанского объясняет это высокой инфляцией и большими запасами, которые дистрибьюторы имели с 2022 года.

Экономика •   •  12317 просмотра
В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире

Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ

Министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокируют границу с Украиной, удовлетворив 13 требований. Однако протесты могут продолжиться, поскольку необходимы дальнейшие переговоры.

Политика •   •  18039 просмотра
Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ