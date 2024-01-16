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Ірак відкликає посла з Тегерану, після ракетних атак Ірану по Іракському Курдистану

Ірак відкликає посла з Тегерану, після ракетних атак Ірану по Іракському Курдистану

Київ • УНН

 • 25620 перегляди

Ірак відкликав свого посла з Ірану у відповідь на іранські ракетні удари по Ербілю, столиці Іракського Курдистану. Іран виправдовує ці удари як відплату - нібито цілями був командний центр Моссаду та позиції сунітського терористичного сунітського ополчення "Ісламська Держава".

У вівторок Ірак викликав додому свого іранського посла і запросив на аудієнцію посла іранського посольства в Багдаді після того, як Іран завдав ракетного удару по Ербілю в Курдистані на півночі Іраку.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Koerdisch Nieuws.

Деталі

Ірак відкликав свого посла з Ірану. Причиною стали атаки іранського режиму на об'єкти в місті Ербіль в автономному регіону Курдистан. Міністерство закордонних справ у Багдаді також повідомило, що посол Іраку Насір Абдель Мохсен був відкликаний у вівторок "для консультацій у зв’язку з недавніми атаками Ірану".

За даними лікарень Іраку, в результаті атак загинули щонайменше чотири людини і шестеро отримали поранення.

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Згідно з повідомленням іранського державного інформаційного агентства Irna, в результаті атак було знищено регіональну штаб-квартиру ізраїльської розвідки Моссад, а ракети були випущені по "збору антиіранських терористичних угруповань". Пізніше Іран виправдовував свою ракетну атаку як законний удар у відповідь.

Революційна гвардія Ірану заявила, що авіаудари були здійснені у відповідь на вбивство командира в Сирії в грудні і за напад ІД в іранському місті Керман на початку січня, в результаті якого загинуло близько 100 осіб.

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У Багдаді Міністерство закордонних справ засудило "агресію проти суверенітету Іраку і безпеки його народу". Воно викликало тимчасового повіреного у справах Ірану для вручення "листа протесту".

Сполучені Штати нещодавно назвали ці удари безвідповідальними, а Велика Британія засудила їх. Ірак, у свою чергу, оголосив, що вживатиме "правових заходів" проти Ірану у зв'язку з ударами, які є образою його суверенітету. Ці дії, за словами Іраку, включають скаргу до Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо

У ніч на 16 січня Революційна гвардія Ірану атакувала іракське місто Ербіль.

Джерела безпеки Іраку повідомили, що в результаті іранського обстрілу одна ракета впала на будинок високопоставленого чиновника курдської розвідки, а інша - на курдський розвідувальний центр. За словами джерел, три ракети врізалися в будинок відомого курдського бізнесмена, убивши його.

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