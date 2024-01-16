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Американські об'єкти в Ербілі не постраждали від ракетної атаки Ірану – Reuters

Американські об'єкти в Ербілі не постраждали від ракетної атаки Ірану – Reuters

Київ • УНН

 • 28771 перегляди

Іранські ракетні удари по Ербілю не зачепили американські об'єкти, за словами американських офіційних осіб. Атаки призвели до загибелі чотирьох людей, поранення кількох і призупинення повітряного руху.

Ракетні удари Ірану не вплинули на жодні об’єкти США в Ербілі. Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Reuters не змогло незалежно перевірити це твердження.

Джерела безпеки Іраку повідомили, що одна ракета впала на будинок високопоставленого чиновника курдської розвідки, а інша - на курдський розвідувальний центр. За словами джерел, три ракети врізалися в будинок відомого курдського бізнесмена, убивши його.

Унаслідок ударів Ірану четверо людей загинули. Кілька поранених цивільних були доставлені в місцеву лікарню, повідомили два медичних джерела.

Повітряний рух в аеропорту Ербіля було припинено, повідомили джерела безпеки.

Нагадаємо

У ніч на 16 січня Революційна гвардія Ірану атакувала іракське місто Ербіль. Вибухи пролунали в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в регіоні Курдистану.

Іран заявив, що спробував атакувати так звані "шпигунські протиіранські центри".

Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters16.01.24, 00:12 • 27029 переглядiв

Лілія Подоляк

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