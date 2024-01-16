Американські об'єкти в Ербілі не постраждали від ракетної атаки Ірану – Reuters

Ракетні удари Ірану не вплинули на жодні об’єкти США в Ербілі. Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, передає УНН.

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Reuters не змогло незалежно перевірити це твердження.

Джерела безпеки Іраку повідомили, що одна ракета впала на будинок високопоставленого чиновника курдської розвідки, а інша - на курдський розвідувальний центр. За словами джерел, три ракети врізалися в будинок відомого курдського бізнесмена, убивши його.

Унаслідок ударів Ірану четверо людей загинули. Кілька поранених цивільних були доставлені в місцеву лікарню, повідомили два медичних джерела.

Повітряний рух в аеропорту Ербіля було припинено, повідомили джерела безпеки.

Нагадаємо

У ніч на 16 січня Революційна гвардія Ірану атакувала іракське місто Ербіль. Вибухи пролунали в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в регіоні Курдистану.

Іран заявив, що спробував атакувати так звані "шпигунські протиіранські центри".

Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters