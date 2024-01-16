Американские объекты в Эрбиле не пострадали от ракетной атаки Ирана - Reuters

Ракетные удары Ирана не повлияли ни на какие объекты США в Эрбиле. Об этом сообщили Reuters двое американских чиновников, передает УНН.

Детали

Reuters не смогло независимо проверить это утверждение.

Источники безопасности Ирака сообщили, что одна ракета упала на дом высокопоставленного чиновника курдской разведки, а другая - на курдский разведывательный центр. По словам источников, три ракеты врезались в дом известного курдского бизнесмена, убив его.

В результате ударов Ирана четыре человека погибли. Несколько раненых гражданских были доставлены в местную больницу, сообщили два медицинских источника.

Воздушное движение в аэропорту Эрбиля было приостановлено, сообщили источники безопасности.

Напомним,

В ночь на 16 января Революционная гвардия Ирана атаковала иракский город Эрбиль. Взрывы прогремели в районе примерно в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля в регионе Курдистана.

Иран заявил, что попытался атаковать так называемые "шпионские противоиранские центры".

Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters