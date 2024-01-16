Американские объекты в Эрбиле не пострадали от ракетной атаки Ирана - Reuters
Иранские ракетные удары по Эрбилю не задели американские объекты, по словам американских официальных лиц. Атаки привели к гибели четырех человек, ранению нескольких и приостановке воздушного движения.
В квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова пытались ворваться неизвестные
Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента. Предполагают, что инцидент связан с реакцией власти на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.
Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта
Израильские войска вступили в перестрелку с около 20 подозреваемыми в контрабанде наркотиков, некоторые из которых были вооружены, на границе с Египтом. Частота таких инцидентов является высокой, и контрабандисты часто отвечают стрельбой.
Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение "Дія". С представителем США Пенни Прицкер они обсудили цифровизацию, оборонные технологии, "Дія.Сіті" и "Мрію".
Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters
По сообщениям, Иранская революционная гвардия атаковала "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" в Эрбиле, Ирак, что привело к жертвам среди гражданского населения. Полуавтономный регион Курдистан, где произошли нападения, часто становится мишенью для Ирана.
Сумщина: россияне обстреляли шесть громад в приграничной зоне, прогремело более сотни взрывов
Российская армия обстреляла шесть общин в Сумской области, осуществив 23 обстрела и вызвав более 100 взрывов. Огонь велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и беспилотников.
Никто в истории еще не сбивал самолет дальнего радиолокационного обнаружения, кроме ВСУ - военный эксперт
Вооруженные силы Украины вошли в историю, став первыми, кто сбил самолет дальнего радиолокационного обнаружения, считает военный эксперт Олег Катков. Он также отметил другие значительные достижения, среди которых потопление ракетного крейсера и уничтожение подводной лодки с крылатой ракетой.
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух
Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.
Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецке, который, по сообщениям, был осуществлен российской армией 15 января, в результате которого пострадали трое украинцев.
Что Украине необходимо для военного прорыва - Сирский в интервью Reuters
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в более современной военной технике от западных союзников для прорыва в борьбе с российскими оккупантами. Он отметил важность концентрации сил в наиболее уязвимой точке в нужное время.