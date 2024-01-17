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Давос: тривога з приводу геополітичних ризиків затьмарює стійкість світової економіки

Давос: тривога з приводу геополітичних ризиків затьмарює стійкість світової економіки

Київ • УНН

 • 29716 перегляди

Стійкість світової економіки перевершила всі прогнози, але на Всесвітньому економічному форумі дискусії зосереджені на війнах: росія проти Україні, протистояння Ізраїлю та Хамас, конфлікт у Червоному морі та інші ймовірні загрози.

Зростаючий конфлікт на Близькому Сході, триваюча агресія росії проти Україні та безліч інших потенційних геополітичних спалахів окреслюють туманом невизначеності перспективи економічного зростання у світі.

Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Економічний фон зустрічей у Давосі набагато перспективніше, ніж багато хто очікував рік тому, пише видання. Зазначається про пожвавлення на фінансових ринках, подолання сильної інфляції в кінці 2023 року, можливі перспективи економічного зростання.

Стійкість не тільки економік, але й фінансових ринків до поточних геополітичних криз, до підвищення процентних ставок і боротьби з інфляцією була надзвичайно сильною

- сказав фінансовий директор німецької банківської групи Deutsche Bank. AG, Джеймс фон Мольтке.

Але навіть якщо провідні економіки намагаються запевнити, що хвиля економічних неприємностей минулих років можуть бути успішно подолані, втім цей оптимізм істотно здержується зростаючою тривогою щодо безлічі геополітичних ризиків, які у 2024 році створюють туман невизначеності.

Україна продовжує боротися з російською агресією: російсько-українська війна залишається головною темою для багатьох.

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Точаться війни на Близькому Сході - в цьому сенсі активно обговорюється можливість ескалації в секторі Газа та у Червоному морі. Останній конфлікт призвів до масового перенаправлення судноплавства навколо південної Африки, підвищення корпоративних витрат і потенційної інфляції.

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що світ набув епохи "конфліктів і конфронтації, роздробленості та страху".

Без сумніву, ми стикаємося з найбільшим ризиком для глобального порядку в післявоєнну епоху

- вважає фон дер Ляйєн.

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За словами Біта Саймона, комерційного директора з логістики DP World, одного з найбільших операторів контейнерних терміналів тема геополітичних зривів справді стає складною. Він попередив, що зростання витрат на доставку, в поєднанні з потенційно вищими цінами на нафту, може посилити інфляцію.

У той же час, у восьми з 10 найбільш густонаселених країн світу цього року проходять вибори, що ознаменує період гострої політичної нестабільності.

Поряд із цим триває відхід від тривалого післявоєнного періоду постійно зростаючої глобалізації, оскільки країни віддають перевагу національній безпеці та стійкості до економічної ефективності, а традиційні методи співпраці руйнуються.

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Опитування 30 провідних економістів, проведене Всесвітнім економічним форумом напередодні зустрічей, показало, що майже 70 відсотків побоюються, що цього року темпи геоекономічної фрагментації прискоряться.

Доповнення

Вищезазначені застереження доповнюють результати опитування Goldman, на які посилається видання Bloomberg.

Близько 54% ​​респондентів вибрали геополітику як головний ризик, йдеться в опитуванні, проведеному в рамках щорічної глобальної стратегічної конференції банку, яка проходила цього місяця в Лондоні. На другому місці вибори в США, які відбудуться 5 листопада, – 17%.

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Результати дослідження свідчать про значну зміну настроїв на світових ринках на тлі уповільнення інфляції - головної проблеми останніх років - у бік повернення до цільових показників центрального банку.

Хоча відновлення інфляції все ще залишається загрозою, опитування Goldman показує, що інвестори все більше стурбовані тим, як позиціонувати себе у випадку поширення воєн в Європі та на Близькому Сході, а також зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що згідно з висновком Міністерстві економіки, навіть попри блокування польськими перевізниками на кордоні, економіка України продовжує зростати.

Також стало відомо, що економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році, що трохи краще за офіційний цільовий показник.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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