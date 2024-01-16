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Економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році - прем'єр

Економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році - прем'єр

Київ • УНН

 • 24036 перегляди

Економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році, трохи перевищивши цільові показники Пекіна

Економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році, що трохи краще за офіційний цільовий показник, встановлений Пекіном, заявив прем'єр-міністра країни Лі Цян у вівторок на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише УНН з посиланням на CNN.

"Минулого, 2023 року, економіка Китаю загалом відновилася та покращилася", - заявив Лі.

"Навіть якщо в економічній діяльності Китаю будуть повороти, його загальна довгострокова позитивна тенденція не зміниться", - сказав Лі.

Доповнення

Уряд Китаю раніше заявляв, що торік він планує темпи зростання економіки близько 5%.

Коментарі Лі прозвучали лише за день до того, як друга за величиною економіка світу має оголосити офіційні показники зростання у 2023 році.

Країна зіткнулася з низкою економічних проблем, включаючи кризу у сферы нерухомості, рекордне безробіття серед молоді, дефляцію та швидке старіння населення. Економісти-міжнародники широко прогнозують, що цього року зростання Китаю сповільниться приблизно до 4,5%.

Reuters: у 2024 році темпи зростання Китаю сповільняться до 4,6%15.01.24, 12:39 • 24618 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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