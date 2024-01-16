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Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 12:00  •  10226 просмотра

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Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, немного превысив целевые показатели Пекина

Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, что немного лучше официального целевого показателя, установленного Пекином, заявил премьер-министра страны Ли Цян во вторник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН со ссылкой на CNN.

"В прошлом, 2023 году, экономика Китая в целом восстановилась и улучшилась", - заявил Ли.

"Даже если в экономической деятельности Китая будут повороты, его общая долгосрочная положительная тенденция не изменится", - сказал Ли.

Дополнение

Правительство Китая ранее заявляло, что в прошлом году оно планирует темпы роста экономики около 5%.

Комментарии Ли прозвучали всего за день до того, как вторая по величине экономика мира должна объявить официальные показатели роста в 2023 году.

Страна столкнулась с рядом экономических проблем, включая кризис в сфере недвижимости, рекордную безработицу среди молодежи, дефляцию и быстрое старение населения. Экономисты-международники широко прогнозируют, что в этом году рост Китая замедлится примерно до 4,5%.

Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%15 январь 2024, 10:39 • 21957 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році - прем'єр
China's economy grew by about 5.2% in 2023 - Premier
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Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер

Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, немного превысив целевые показатели Пекина.

Новости Мира •   •  10226 просмотра
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер

На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинское правительство выделило 50 миллиардов гривен на жилищно-коммунальные субсидии для граждан, которые в них нуждаются. Упрощенный процесс предоставления субсидий способствует повышению уровня оплаты за коммунальные услуги и поддержке инфраструктуры страны.

Экономика •   •  11465 просмотра
На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль

Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию

Ирина Потоцкая, председатель комитета по вопросам здравоохранения Общественного совета при Одесской областной государственной администрации, впервые высоко оценила работу Одесской ОГА.

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Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию

Зеленский в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в восстановление Украины. Он указал на экономический рост страны и потенциал в аграрном секторе и военном производстве

Экономика •   •  14964 просмотра
Зеленский в Давосе пригласил мировой бизнес инвестировать в Украину

На Херсонщине задержали двух коллаборационистов, которые заставляли украинцев "голосовать" на псевдореферендуме рф

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборационистов в Херсонской области за организацию незаконного референдума за присоединение региона к россии от имени российской "избирательной комиссии".

Криминал и ЧП •   •  9853 просмотра
На Херсонщине задержали двух коллаборационистов, которые заставляли украинцев "голосовать" на псевдореферендуме рф

россияне обстреляли два поселка на Херсонщине: известно о трех пострадавших

Российские войска обстреляли села Белозерка и Тягинка Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека.

Война •   •  13953 просмотра
россияне обстреляли два поселка на Херсонщине: известно о трех пострадавших

россия "терпит неудачу" в достижении своих стратегических целей - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на ВЭФ в Давосе, что россия терпит неудачи как в военном, так и в экономическом плане. Она добавила, что Украина как никогда близка к вступлению в ЕС.

Политика •   •  12389 просмотра
россия "терпит неудачу" в достижении своих стратегических целей - фон дер Ляйен

Депутат Новой Зеландии подала в отставку из-за обвинений в кражах

Член парламента Новой Зеландии и бывший юрист ООН по правам человека Голриз Гахраман подала в отставку после обвинений в кражах из магазинов одежды. Гахраман, первая беженка из Ирана в правительстве Новой Зеландии, объяснила свои действия психологическим состоянием.

Новости Мира •   •  11494 просмотра
Депутат Новой Зеландии подала в отставку из-за обвинений в кражах

Ермак в Давосе обсудил с советником президента США по нацбезопасности Салливаном оборонные потребности Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном во время Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и ситуацию на фронте.

Политика •   •  13356 просмотра
Ермак в Давосе обсудил с советником президента США по нацбезопасности Салливаном оборонные потребности Украины

"Рома" отправила в отставку Жозе Моуринью

Римская "Рома" официально объявила об увольнении португальского менеджера Жозе Моуринью. Есть предположение, что место Моуринью займет леегндарный футболист, но неопытный тренер Даниэле Де Росси.

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"Рома" отправила в отставку Жозе Моуринью