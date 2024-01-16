Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер

Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, что немного лучше официального целевого показателя, установленного Пекином, заявил премьер-министра страны Ли Цян во вторник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН со ссылкой на CNN.

"В прошлом, 2023 году, экономика Китая в целом восстановилась и улучшилась", - заявил Ли.

"Даже если в экономической деятельности Китая будут повороты, его общая долгосрочная положительная тенденция не изменится", - сказал Ли.

Дополнение

Правительство Китая ранее заявляло, что в прошлом году оно планирует темпы роста экономики около 5%.

Комментарии Ли прозвучали всего за день до того, как вторая по величине экономика мира должна объявить официальные показатели роста в 2023 году.

Страна столкнулась с рядом экономических проблем, включая кризис в сфере недвижимости, рекордную безработицу среди молодежи, дефляцию и быстрое старение населения. Экономисты-международники широко прогнозируют, что в этом году рост Китая замедлится примерно до 4,5%.

Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%