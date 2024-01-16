Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер
Киев • УНН
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, немного превысив целевые показатели Пекина
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, что немного лучше официального целевого показателя, установленного Пекином, заявил премьер-министра страны Ли Цян во вторник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН со ссылкой на CNN.
"В прошлом, 2023 году, экономика Китая в целом восстановилась и улучшилась", - заявил Ли.
"Даже если в экономической деятельности Китая будут повороты, его общая долгосрочная положительная тенденция не изменится", - сказал Ли.
Дополнение
Правительство Китая ранее заявляло, что в прошлом году оно планирует темпы роста экономики около 5%.
Комментарии Ли прозвучали всего за день до того, как вторая по величине экономика мира должна объявить официальные показатели роста в 2023 году.
Страна столкнулась с рядом экономических проблем, включая кризис в сфере недвижимости, рекордную безработицу среди молодежи, дефляцию и быстрое старение населения. Экономисты-международники широко прогнозируют, что в этом году рост Китая замедлится примерно до 4,5%.
Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%15 январь 2024, 10:39 • 21957 просмотров
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер
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