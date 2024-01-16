2021 року кожна 5-а одиниця споживаної в ЄС енергії була з рф, тепер кожна 20-а - фон дер Ляєн
Київ • УНН
За словами Урсули фон дер Ляєн, 2021 року кожна п'ята одиниця енергії в ЄС імпортувалася з росії, а минулого року - лише кожна двадцята.
У 2021 році кожна п'ята одиниця енергії, споживаної в Євросоюзі, була імпортована з росії. У минулому році це була кожна двадцята одиниця. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Два роки тому, до агресії росії проти України, кожну п'яту одиницю енергії, спожитої в Євросоюзі 2021 року, було імпортовано з росії. Така висока залежність від росії була широко визнана як ризик, особливо після окупації росією Криму. А потім відбулося вторгнення росії в Україну. росія вже збільшила вразливість Європи, навмисно не заповнюючи газові сховища до звичайного рівня. І перед обличчям українського героїзму і європейської солідарності путін вирішив, що настав час безпосередньо погрожувати Європі, припинивши постачання газу і використовуючи енергію як свою зброю", - сказала фон дер Ляєн.
Вона заявила, що лише через два роки Європа знову взяла свою енергетичну долю у свої руки.
"Минулого року кожна двадцята одиниця споживаної в Європейському Союзі енергії прийшла з росії. Звичайно, криза сповільнила розвиток європейської економіки, але побоювання економічного колапсу виявилися необґрунтованими. А тепер ціни на енергоносії впали і залишалися низькими навіть під час недавнього похолодання на початку січня. Сховища газу, як і раніше, добре забезпечуються. Європа домоглася реального прогресу в підвищенні стійкості своєї енергетичної системи", - зазначила фон дер Ляєн.
Доповнення
Дефіцит бюджету росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть, а кремль збільшив витрати на тлі війни в Україні.