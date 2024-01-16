В 2021 году каждая 5-я единица потребляемой в ЕС энергии была из рф, теперь каждая 20-я - фон дер Ляен
Киев • УНН
По словам Урсулы фон дер Ляйен, в 2021 году каждая пятая единица энергии в ЕС импортировалась из россии, а в прошлом году - лишь каждая двадцатая.
В 2021 году каждая пятая единица энергии, потребляемой в Евросоюзе, была импортирована из россии. В прошлом году это была каждая двадцатая единица. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.
Детали
"Два года назад, до агрессии россии против Украины, каждая пятая единица энергии, потребляемой в Евросоюзе в 2021 году, была импортирована из россии. Такая высокая зависимость от россии была широко признана как риск, особенно после оккупации россией Крыма. А потом произошло вторжение россии в Украину. россия уже увеличила уязвимость Европы, намеренно не заполняя газовые хранилища до обычного уровня. И перед лицом украинского героизма и европейской солидарности путин решил, что пришло время напрямую угрожать Европе, прекратив поставки газа и используя энергию в качестве своего оружия", - сказала фон дер Ляйен.
Она заявила, что всего спустя два года Европа снова взяла свою энергетическую судьбу в свои руки.
"В прошлом году каждая двадцатая единица потребляемой в Европейском Союзе энергии пришла из россии. Конечно, кризис замедлил развитие европейской экономики, но опасения экономического коллапса оказались необоснованными. А теперь цены на энергоносители упали и оставались низкими даже во время недавнего похолодания в начале января. Хранилища газа по-прежнему хорошо снабжаются. Европа добилась реального прогресса в повышении устойчивости своей энергетической системы", - отметила фон дер Ляйен.
Дополнение
Дефицит бюджета россии в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть, а кремль увеличил расходы на фоне войны в Украине.
В 2021 году каждая 5-я единица потребляемой в ЕС энергии была из рф, теперь каждая 20-я - фон дер Ляен
По словам Урсулы фон дер Ляйен, в 2021 году каждая пятая единица энергии в ЕС импортировалась из россии, а в прошлом году - лишь каждая двадцатая.
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