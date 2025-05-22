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Актуальне

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Financial Times

El País

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The Guardian

Палата представників США проголосувала за податкові плани Трампа: законопроект направлено до Сенату

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Палата представників схвалила законопроект Трампа про зниження податків. Законопроект передбачає продовження податкових пільг 2017 року та створення нових, але може збільшити дефіцит.

Палата представників США проголосувала за податкові плани Трампа: законопроект направлено до Сенату

Палата представників ухвалила законопроект Трампа про масштабне зниження податків з перевагою в один голос. Законопроект передбачає продовження підписаних Трампом податкових пільг 2017 року, створення нових податкових пільг. Передає УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Податковий пакет президента США Дональда Трампа, який до останнього обговорювався серед республіканців, подолав важливу перешкоду в Конгресі. Палата представників схвалила у четвер 22 травня, законопроект  запропонований президентом США Дональдом Трампом, передбачає значне зниження податків. Вистачило одного голосування. З 215 голосами "за" та 214 "проти". Текст тепер надходить до Сенату. 

Довідково

Бюджетний законопроект передбачає продовження основних податкових скорочень, запроваджених під час першого президентського терміну Трампа.

При цьому закон розширить податкові пільги для бізнесу та фізичних осіб, прийняті у 2017 році. Також - скасує багато стимулів для зеленої енергетики, схвалених колишнім президентом-демократом Джо Байденом. Серед обіцянок, також, розширення доступу до медичного обслуговування та продовольчих програм для бідних. Втім, щоб компенсувати виниклий дефіцит бюджету, планується суттєве скорочення медичного страхування та продовольчої допомоги Medicaid.

Прихильники республіканців описують бюджетні плани як "один великий гарний законопроект". Однак критики, серед іншого, попереджають, що заплановане зниження податків може стати важким тягарем для дефіциту США протягом наступних десяти років.

Нагадаємо

УНН передавав, що Палата представників США розглядає бюджетний законопроєкт Трампа, що передбачає скорочення податків і видатків.

Президент Трамп планує запит у 1,01 трлн доларів на нацбезпеку на 2026 рік. Це більш ніж на 13% перевищує показник поточного року.

Дональд Трамп заявив про намір позбавити Гарвардський університет статусу звільнення від сплати податків.

Понад тисяча мобілізованих ФОП звільнені від податкових нарахувань у квітні - Кравченко16.05.25, 14:58 • 2241 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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