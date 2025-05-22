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Палата представителей США проголосовала за налоговые планы Трампа: законопроект направлен в Сенат

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Палата представителей одобрила законопроект Трампа о снижении налогов. Законопроект предусматривает продление налоговых льгот 2017 года и создание новых, но может увеличить дефицит.

Палата представителей США проголосовала за налоговые планы Трампа: законопроект направлен в Сенат

Палата представителей приняла законопроект Трампа о масштабном снижении налогов с преимуществом в один голос. Законопроект предусматривает продление подписанных Трампом налоговых льгот 2017 года, создание новых налоговых льгот. Передает УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали 

Налоговый пакет президента США Дональда Трампа, который до последнего обсуждался среди республиканцев, преодолел важное препятствие в Конгрессе. Палата представителей одобрила в четверг 22 мая, законопроект  предложенный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает значительное снижение налогов. Хватило одного голосования. С 215 голосами "за" и 214 "против". Текст теперь поступает в Сенат. 

Справочно

Бюджетный законопроект предусматривает продление основных налоговых сокращений, введенных во время первого президентского срока Трампа.

При этом закон расширит налоговые льготы для бизнеса и физических лиц, принятые в 2017 году. Также - отменит многие стимулы для зеленой энергетики, одобренные бывшим президентом-демократом Джо Байденом. Среди обещаний, также, расширение доступа к медицинскому обслуживанию и продовольственным программам для бедных. Впрочем, чтобы компенсировать возникший дефицит бюджета, планируется существенное сокращение медицинского страхования и продовольственной помощи Medicaid.

Сторонники республиканцев описывают бюджетные планы как "один большой хороший законопроект". Однако критики, среди прочего, предупреждают, что запланированное снижение налогов может стать тяжелым бременем для дефицита США в течение следующих десяти лет.

Напомним

УНН передавал, что Палата представителей США рассматривает бюджетный законопроект Трампа, который предусматривает сокращение налогов и расходов.

Президент Трамп планирует запрос в 1,01 трлн долларов на нацбезопасность на 2026 год. Это более чем на 13% превышает показатель текущего года.

Дональд Трамп заявил о намерении лишить Гарвардский университет статуса освобождения от уплаты налогов.

Более тысячи мобилизованных ФЛП освобождены от налоговых начислений в апреле – Кравченко16.05.25, 14:58 • 2239 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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