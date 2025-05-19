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Республіканці у Конгресі просуваються з "великим, красивим законопроєктом" Трампа - NYT

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

Палата представників США розглядає бюджетний законопроєкт Трампа, що передбачає скорочення податків і видатків. Документ робить податкові пільги Трампа постійними та збільшує витрати на армію.

Республіканці у Конгресі просуваються з "великим, красивим законопроєктом" Трампа - NYT

У контрольованій республіканцями Палаті представників Конгресу США відновили розгляд масштабного бюджетного "великого, красивого законопроєкту", запропонованого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає постійне скорочення податків і видатків. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН

Бюджетний комітет Палати представників пізно ввечері в неділю відновив розгляд загальмованого законопроекту президента Трампа про скорочення податків і витрат після того, як жменька консервативних у фіскальному плані республіканців пом'якшила позицію і дозволила його просунути, продовжуючи при цьому наполягати на суттєвіших скороченнях програм охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища

- пише видання.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, голосування стало тимчасовим компромісом після того, як частина республіканців-консерваторів раніше виступила проти законопроєкту разом із демократами. Вони вважали, що документ недостатньо жорстко бореться зі зростанням держборгу, тож на знак протесту заблокували його просування в комітеті.

Утім, як повідомляється, після інтенсивних переговорів з лідерами республіканців у Палаті представників і чиновниками Білого дому, вони змінили свої голоси на "присутніх", дозволивши заходам просуватися вперед без надання своєї підтримки. Це дало змогу законопроєкту подолати важливу процедурну перешкоду, але вказало на те, що попереду ще багато проблем із пакетом.

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"Обговорення тривають і донині, - сказав голова комісії, представник Техасу Джоді С. Аррінгтон. - Вони триватимуть увесь тиждень і, як я підозрюю, аж до того часу, коли ми внесемо цей великий, красивий законопроєкт до Палати представників".

Бюджетний комітет схвалив документ мінімальною більшістю голосів - 17 проти 16.

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Демократи в бюджетному комітеті висловили обурення тим, що їх попросили проголосувати за законодавство, яке все ще перебуває на стадії розробки. 

Законопроєкт зробить податкові пільги президента Трампа 2017 року постійними і скасує податки на чайові та оплату понаднормових, виконуючи передвиборчу обіцянку президента США. Він також збільшить витрати на армію та імміграційне правозастосування. Скорочення витрат на Medicaid, талони на продукти харчування, освіту та субсидії на чисту енергію компенсують частину вартості законопроекту, хоча й не покриють всю вартість у 3,8 трильйона доларів за 10 років, пише видання.

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Законопроєкт різко скоротить більшість великих податкових пільг для чистої енергії, але не усуне всі положення із закону. Це було ключовою вимогою ультраконсерваторів. Однак щонайменше три десятки республіканців у Палаті представників, чимало з яких представляють округи, що отримали вигоду від податкових пільг на чисту енергію, закликали зберегти хоча б деякі стимули, як-от ядерна енергетика або внутрішнє виробництво, щоб зберегти робочі місця і зміцнити енергетичну безпеку США.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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