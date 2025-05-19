Республиканцы в Конгрессе продвигаются с "большим, красивым законопроектом" Трампа - NYT

В контролируемой республиканцами Палате представителей Конгресса США возобновили рассмотрение масштабного бюджетного "большого, красивого законопроекта", предложенного президентом США Дональдом Трампом, который предусматривает постоянное сокращение налогов и расходов. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Бюджетный комитет Палаты представителей поздно вечером в воскресенье возобновил рассмотрение заторможенного законопроекта президента Трампа о сокращении налогов и расходов после того, как горстка консервативных в фискальном отношении республиканцев смягчила позицию и позволила его продвинуть, продолжая при этом настаивать на более существенных сокращениях программ здравоохранения и охраны окружающей среды - пишет издание.

Детали

Как сообщает СМИ, голосование стало временным компромиссом после того, как часть республиканцев-консерваторов ранее выступила против законопроекта вместе с демократами. Они считали, что документ недостаточно жестко борется с ростом госдолга, поэтому в знак протеста заблокировали его продвижение в комитете.

Впрочем, как сообщается, после интенсивных переговоров с лидерами республиканцев в Палате представителей и чиновниками Белого дома, они изменили свои голоса на "присутствующих", позволив мерам продвигаться вперед без оказания своей поддержки. Это позволило законопроекту преодолеть важное процедурное препятствие, но указало на то, что впереди еще много проблем с пакетом.

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"Обсуждения продолжаются и по сей день, - сказал председатель комиссии, представитель Техаса Джоди С. Аррингтон. - Они будут продолжаться всю неделю и, как я подозреваю, вплоть до того времени, когда мы внесем этот большой, красивый законопроект в Палату представителей".

Бюджетный комитет одобрил документ минимальным большинством голосов - 17 против 16.

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Демократы в бюджетном комитете выразили возмущение тем, что их попросили проголосовать за законодательство, которое все еще находится на стадии разработки.

Законопроект сделает налоговые льготы президента Трампа 2017 года постоянными и отменит налоги на чаевые и оплату сверхурочных, выполняя предвыборное обещание президента США. Он также увеличит расходы на армию и иммиграционное правоприменение. Сокращение расходов на Medicaid, талоны на продукты питания, образование и субсидии на чистую энергию компенсируют часть стоимости законопроекта, хотя и не покроют всю стоимость в 3,8 триллиона долларов за 10 лет, пишет издание.

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Законопроект резко сократит большинство крупных налоговых льгот для чистой энергии, но не устранит все положения из закона. Это было ключевым требованием ультраконсерваторов. Однако по меньшей мере три десятка республиканцев в Палате представителей, немало из которых представляют округа, получившие выгоду от налоговых льгот на чистую энергию, призвали сохранить хотя бы некоторые стимулы, как-то ядерная энергетика или внутреннее производство, чтобы сохранить рабочие места и укрепить энергетическую безопасность США.

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