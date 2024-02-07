Палають автівки та приміщення СТО: Кличко про ситуацію в Голосіївському районі столиці

У результаті російської ракетної атаки у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Всі служби на місці. Звернень до медиків наразі не надходило", - повідомив Кличко.

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Внаслідок ворожого ракетного удару по Києву сьогодні у Голосіївському районі сталася пожежа у будівлі, у Дніпровському районі пошкоджено лінії елетропередачі, є знеструмлення.