Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева после российского ракетного обстрела загорелись автомобили и станции технического обслуживания.
В результате российской ракетной атаки в Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"В Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", - сообщил Кличко.
Добавим
В результате вражеского ракетного удара по Киеву сегодня в Голосеевском районе произошел пожар в здании, в Днепровском районе повреждены линии элетропередачи, есть обесточивание.
Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы
В Голосеевском районе Киева после российского ракетного обстрела загорелись автомобили и станции технического обслуживания.
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