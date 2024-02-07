Горят машины и помещения СТО: Кличко о ситуации в Голосеевском районе столицы

В результате российской ракетной атаки в Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"В Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", - сообщил Кличко.

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В результате вражеского ракетного удара по Киеву сегодня в Голосеевском районе произошел пожар в здании, в Днепровском районе повреждены линии элетропередачи, есть обесточивание.