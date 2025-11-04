ukenru
Отруїлися невідомими випарами - два працівники агропідприємства загинули на Тернопільщині

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

На Тернопільщині двоє працівників агропідприємства загинули від отруєння невідомими випарами. Тіла виявили у приміщенні із зерносушильною машиною, поліція розслідує інцидент.

Отруїлися невідомими випарами - два працівники агропідприємства загинули на Тернопільщині

Двоє чоловіків загинули на аграрному підприємстві в Тернопільській області. За попередніми даними причина смерті - отруєння невідомими випарами. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Знайшли тіла у приміщенні, де заглиблені елементи зерносушильної машини. 

За даними правоохоронців, обоє загиблих, чоловіки 1984 та 1996 років народження,  офіційно працевлаштовані та вже тривалий час працюють на підприємстві у Чортківському районі. Виконуючи свою роботу, один з загиблих, спустився в приміщення для змащування механізму зерносушильної машини. Коли через тривалий час чоловік так і не вийшов, колеги забили тривогу. Його товариш по роботі кинувся допомогти, проте коли піднімався, впав зі сходів вниз. Рятувальники знайшли обох мертвими. 

Попередньо причина смерті - отруєння невідомими випарами або газами, проте експертиза триває.

Поліція також досліджує причетність адміністрації підприємства, на якому стався нещасний випадок. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей.

