Під час польових робіт на Чернігівщині внаслідок детонації залишків дрона загинули люди

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
16:38 • 4546 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10626 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13377 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 13926 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22015 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15033 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14452 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28240 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33060 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29694 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 46989 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 35663 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 42630 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 21634 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 32649 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 4538 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 22010 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 18181 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 32939 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 42915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Блогери
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 3906 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 13474 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 21863 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 28821 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 49985 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
YouTube

Під час польових робіт на Чернігівщині внаслідок детонації залишків дрона загинули люди

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Під час польових робіт у Ніжинському районі вибухнув російський безпілотник. Загинули двоє чоловіків 1993 та 2004 років народження, ще один 1973 року народження отримав поранення.

Під час польових робіт на Чернігівщині внаслідок детонації залишків дрона загинули люди

На Чернігівщині під час польових робіт у Ніжинському районі вибухнув російський безпілотник, залишений після обстрілів. Загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Про це повідомила ДСНС, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася під час сільськогосподарських робіт, коли на полі здетонував залишок російського дрона. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 1993 та 2004 років народження, ще один, 1973 року народження, із пораненнями доправлений до лікарні.

Вибух у столичній багатоповерхівці: попередньо, здетонував невідомий вибуховий пристрій, розпочато провадження08.10.25, 22:23 • 4041 перегляд

Унаслідок детонації пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.

Рятувальники та правоохоронці нагадують: "Не торкайтеся невідомих предметів у полі чи лісі – кожен із них може бути смертельно небезпечним".

Тракторист на Харківщині наїхав на вибуховий пристрій, отримав незначні травми07.10.25, 17:36 • 3397 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область