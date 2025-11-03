Під час польових робіт на Чернігівщині внаслідок детонації залишків дрона загинули люди

На Чернігівщині під час польових робіт у Ніжинському районі вибухнув російський безпілотник, залишений після обстрілів. Загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Про це повідомила ДСНС, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася під час сільськогосподарських робіт, коли на полі здетонував залишок російського дрона. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків – 1993 та 2004 років народження, ще один, 1973 року народження, із пораненнями доправлений до лікарні.

Унаслідок детонації пошкоджено три одиниці сільськогосподарської техніки.

Рятувальники та правоохоронці нагадують: "Не торкайтеся невідомих предметів у полі чи лісі – кожен із них може бути смертельно небезпечним".

