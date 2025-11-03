Во время полевых работ на Черниговщине в результате детонации остатков дрона погибли люди

В Черниговской области во время полевых работ в Нежинском районе взорвался российский беспилотник, оставленный после обстрелов. Погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщила ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

Трагедия произошла во время сельскохозяйственных работ, когда на поле сдетонировал остаток российского дрона. В результате взрыва погибли двое мужчин – 1993 и 2004 годов рождения, еще один, 1973 года рождения, с ранениями доставлен в больницу.

В результате детонации повреждены три единицы сельскохозяйственной техники.

Спасатели и правоохранители напоминают: "Не прикасайтесь к неизвестным предметам в поле или лесу – каждый из них может быть смертельно опасным".

