Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Отравление неизвестными испарениями - два работника агропредприятия погибли в Тернопольской области

Киев • УНН

 826 просмотра

В Тернопольской области двое работников агропредприятия погибли от отравления неизвестными испарениями. Тела обнаружили в помещении с зерносушильной машиной, полиция расследует инцидент.

Отравление неизвестными испарениями - два работника агропредприятия погибли в Тернопольской области

Двое мужчин погибли на аграрном предприятии в Тернопольской области. По предварительным данным, причина смерти — отравление неизвестными испарениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Детали

Нашли тела в помещении, где углублены элементы зерносушильной машины. 

По данным правоохранителей, оба погибших, мужчины 1984 и 1996 годов рождения, официально трудоустроены и уже длительное время работают на предприятии в Чортковском районе. Выполняя свою работу, один из погибших спустился в помещение для смазывания механизма зерносушильной машины. Когда спустя длительное время мужчина так и не вышел, коллеги забили тревогу. Его товарищ по работе бросился помочь, однако когда поднимался, упал с лестницы вниз. Спасатели нашли обоих мертвыми. 

Предварительно причина смерти — отравление неизвестными испарениями или газами, однако экспертиза продолжается.

Полиция также исследует причастность администрации предприятия, на котором произошел несчастный случай. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Национальная полиция Украины
Тернопольская область