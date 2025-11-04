Отравление неизвестными испарениями - два работника агропредприятия погибли в Тернопольской области

Двое мужчин погибли на аграрном предприятии в Тернопольской области. По предварительным данным, причина смерти — отравление неизвестными испарениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Нашли тела в помещении, где углублены элементы зерносушильной машины.

По данным правоохранителей, оба погибших, мужчины 1984 и 1996 годов рождения, официально трудоустроены и уже длительное время работают на предприятии в Чортковском районе. Выполняя свою работу, один из погибших спустился в помещение для смазывания механизма зерносушильной машины. Когда спустя длительное время мужчина так и не вышел, коллеги забили тревогу. Его товарищ по работе бросился помочь, однако когда поднимался, упал с лестницы вниз. Спасатели нашли обоих мертвыми.

Предварительно причина смерти — отравление неизвестными испарениями или газами, однако экспертиза продолжается.

Полиция также исследует причастность администрации предприятия, на котором произошел несчастный случай. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей.

