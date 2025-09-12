$41.310.10
Ексклюзив
10:50 • 2962 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 7686 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14804 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12077 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13841 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37220 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39286 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52406 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81536 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40087 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Оточення Порошенка фіктивно мобілізувалося у 206-й батальйон для піару та втечі від слідства - журналіст

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Журналіст Володимир Бойко стверджує, що оточення Петра Порошенка фіктивно оформилося у 206-й батальйон. Це дозволило їм уникнути кримінальних переслідувань, реальної мобілізації та використано для піару.

Оточення Порошенка фіктивно мобілізувалося у 206-й батальйон для піару та втечі від слідства - журналіст

Низка депутатів, екс-чиновників, партійців та інших політиків з оточення Петра Порошенка у перші місяці повномасштабного вторгнення були фіктивно оформлені у окремий 206 батальйон. Вони використали фіктивну службу з метою уникнення кримінальних переслідувань, реальної мобілізації, а також піару. Інформацію про це оприлюднив журналіст та колишній військовий 206 батальйону Володимир Бойко. Про це пише УНН із посиланням на УНІАН.

Так, журналіст розповів про схему Порошенка, яку той, за словами Бойка, організував під час створення 206-го батальйону. За його словами, штаб батальйону спочатку розмістили в офісі партії "Європейська солідарність" на вулиці Лаврській у Києві на певних умовах.

З початком повномасштабного вторгнення постало питання про розміщення штабу батальйону, складів, служб тощо. І тут Петро Олексійович запропонував надати приміщення для штабу. На подяку за надання приміщення Порошенко зажадав фіктивного оформлення на службу своїх підданих, а також став вимагати довідку про те, що він звільняється від сплати оренди за приміщення свого офісу – як виявилось, Порошенко, відомий своєю заощадливістю, заборгував по оренді з 2019 року й сподівався перекласти сплату боргу на військову частину

– зазначив журналіст.

За схемою Порошенка, повідомляє Бойко, у березні 2022 року кілька десятків політиків, екс-чиновників та нардепів з оточення Порошенка, серед них зокрема Олександр Турчинов, Володимир Омелян, Василь Бурба, Володимир В’ятрович та інші оформилися у батальйон, де не мали жодних реальних посад. Головною метою подібної "мобілізації", за словами журналіста, було уникнення юридичної та кримінальної відповідальності за низкою справ.

Арестович публічно ляпнув, що колишній начальник ГУР МО Василь Бурба переховується в Дубаї. Бурба негайно опублікував фотографію себе, коханого, вдягнутого в усі мислимі засоби захисту – аж до наколінників. Насправді у 206 окремому батальйоні, він з’явився лише кілька разів у супроводі двох джипів охорони", – наголошує журналіст. - "Так само, коли СБУ у травні 2022 року оприлюднила повістку на допит для Турчинова по вугільній справі Порошенка, він заявив, що перебуває на південно-східному фронті. Південно-східний фронт, у окопах якого генерал-майор Турчинов тримав оборону, насправді пролягав у селі Конча-Заспа – неподалік від окопу генерал-полковника Бурби

– іронізує Бойко.

За словами ветерана, у батальйон також масово записували і обслуговуючий персонал з оточення Порошенка – охоронців, водіїв та помічників.

Порошенко разом з найближчими соратниками рятували від реальної мобілізації свою обслугу, сподіваючись, що 206 батальйон залишиться в Києві і не потрапить на фронт

– заявив журналіст.

Як повідомлялося раніше, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток. Обидва військовозобов’язані сини Порошенка переховуються від ЗСУ в Лондоні з початку війни.

Лілія Подоляк

