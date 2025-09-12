$41.310.10
Окружение Порошенко фиктивно мобилизовалось в 206-й батальон для пиара и бегства от следствия - журналист

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Журналист Владимир Бойко утверждает, что окружение Петра Порошенко фиктивно оформилось в 206-й батальон. Это позволило им избежать уголовных преследований, реальной мобилизации и использовано для пиара.

Окружение Порошенко фиктивно мобилизовалось в 206-й батальон для пиара и бегства от следствия - журналист

Ряд депутатов, экс-чиновников, партийцев и других политиков из окружения Петра Порошенко в первые месяцы полномасштабного вторжения были фиктивно оформлены в отдельный 206 батальон. Они использовали фиктивную службу с целью избежания уголовных преследований, реальной мобилизации, а также пиара. Информацию об этом обнародовал журналист и бывший военный 206 батальона Владимир Бойко. Об этом пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

Так, журналист рассказал о схеме Порошенко, которую тот, по словам Бойко, организовал при создании 206-го батальона. По его словам, штаб батальона сначала разместили в офисе партии "Европейская солидарность" на улице Лаврской в Киеве на определенных условиях.

С началом полномасштабного вторжения встал вопрос о размещении штаба батальона, складов, служб и т.д. И тут Петр Алексеевич предложил предоставить помещение для штаба. В благодарность за предоставление помещения Порошенко потребовал фиктивного оформления на службу своих подданных, а также стал требовать справку о том, что он освобождается от уплаты аренды за помещение своего офиса – как оказалось, Порошенко, известный своей бережливостью, задолжал по аренде с 2019 года и надеялся переложить уплату долга на воинскую часть

– отметил журналист.

По схеме Порошенко, сообщает Бойко, в марте 2022 года несколько десятков политиков, экс-чиновников и нардепов из окружения Порошенко, среди них в частности Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба, Владимир Вятрович и другие оформились в батальон, где не имели никаких реальных должностей. Главной целью подобной "мобилизации", по словам журналиста, было избежание юридической и уголовной ответственности по ряду дел.

Арестович публично ляпнул, что бывший начальник ГУР МО Василий Бурба скрывается в Дубае. Бурба немедленно опубликовал фотографию себя, любимого, одетого во все мыслимые средства защиты – вплоть до наколенников. На самом деле в 206 отдельном батальоне, он появился лишь несколько раз в сопровождении двух джипов охраны", – подчеркивает журналист. - "Так же, когда СБУ в мае 2022 года обнародовала повестку на допрос для Турчинова по угольному делу Порошенко, он заявил, что находится на юго-восточном фронте. Юго-восточный фронт, в окопах которого генерал-майор Турчинов держал оборону, на самом деле пролегал в селе Конча-Заспа – неподалеку от окопа генерал-полковника Бурбы

– иронизирует Бойко.

По словам ветерана, в батальон также массово записывали и обслуживающий персонал из окружения Порошенко – охранников, водителей и помощников.

Порошенко вместе с ближайшими соратниками спасали от реальной мобилизации свою обслугу, надеясь, что 206 батальон останется в Киеве и не попадет на фронт

– заявил журналист.

Как сообщалось ранее, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток. Оба военнообязанных сына Порошенко скрываются от ВСУ в Лондоне с начала войны.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Владимир Омелян
Петр Порошенко
Служба безопасности Украины
Дубай
Лондон
Киев