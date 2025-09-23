ОПЗЖисти очолюють осереди "Євросолідарності", а її депутати збагачуються на війні – експерт про скандали у партії Порошенка

Через це партія опинилась в епіцентрі гучних скандалів на місцевому рівні та переживає політичну кризу, – пише політичний експерт Валентин Гладких.

Так, він нагадав про резонансну історію, коли депутати "Євросолідарності" з міськради Дніпра полетіли на Мальдіви замість участі у конференції з відновлення України. Там їх помітили у прикрасах на понад 10 млн, а самі обранці влаштували гулянку під російські пісні, тоді як місто зазнавало обстрілів. Порошенко тоді відмовився дати оцінку діям своїх соратників, а один з відпочиваючих на Мальдівах, лідер фракції "ЄС" у міськраді Каміль Примаков взагалі невдовзі придбав годинник Patek Philippe вартістю близько 50 тисяч доларів.

Після того нові скандали, за словами Гладких, розгорілися в ряді регіональних структур "Євросолідарності". Так, за інформацією експерта,у Кременчуці керівником осередку "ЄС" став депутат від забороненої ОПЗЖ Андрій Дрофа. А на Хмельниччині екс-кандидат у депутати від партії Порошенка, екс-голова МСЕК Тетяна Крупа фігурує у справі з організації схеми ухилення від служби на понад 6 млн доларів. За часів президентства Порошенко присвоїв їй звання "Заслужений лікар України".

За словами Гладких, скандали організацій Євросолідарності на місцях повторюють історію самого Порошенка.

"Чому депутат Порошенка Каміль Примаков з Дніпра має не їздити на Мальдіви під приводом липового відрядження, якщо його шеф Петро, летить до синів-ухилянтів у Лондон або до кумів Свинарчуків в Іспанію? Чому депутати Порошенка не можуть збагачуватися у війну, якщо сам "гетьман" ледь не щомісяця показує новий мільярд в декларації? Чому ОПЗЖисти не можуть очолювати партійні структури "Євросолідарності", якщо на чолі всієї партії стоїть один із батьків-засновників Партії регіонів (материнки ОПЗЖ) Петро Олексійович Порошенко? Ось і виходить, що сказати "гетьман" нічого не може: бо його команда на місцях – це віддзеркалення його самого: екс-регіонали, що збагачуються у війну, пляжаться на Мальдівах та живуть як олігархи", – підсумував Валентин Гладких.

Як повідомлялось, охорона народного депутата Петра Порошенка спричинила серйозну автотрощу в Одесі. Очевидці повідомляють, що начальник охорони Порошенка одразу зняв номерні знаки з обох машин, аби неможливо було ідентифікувати власників та уникнути відповідальності.