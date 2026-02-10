OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT

$43.030.02
51.120.36
ukenru
17:38 • 2758 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 8034 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 9614 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 10183 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 14437 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 19247 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 14460 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21518 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17029 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26998 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
62%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo10 лютого, 08:49 • 21212 перегляди
Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики10 лютого, 10:38 • 5884 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 17947 перегляди
Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютогоPhoto10 лютого, 12:28 • 5048 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 12799 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 12890 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 21520 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 18061 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 37275 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 45155 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Мілан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 19306 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 21032 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 20898 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 46892 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 48757 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
WhatsApp
Безпілотний літальний апарат

OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT

Київ • УНН

 • 10 перегляди

OpenAI почала розміщувати рекламу в базових версіях ChatGPT для зареєстрованих дорослих користувачів у США. Це крок для збільшення доходів на тлі зростаючих витрат компанії.

OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT

OpenAI почала розміщувати рекламу у базових версіях свого чат-бота ChatGPT, зробивши ставку на те, що користувачі не будуть ображені такими перериваннями, оскільки компанія шукає додаткові доходи на тлі зростання витрат. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

"Тестування буде проводитися серед зареєстрованих дорослих користувачів на тарифах Free та Go" у США, повідомила OpenAI у понеділок. Підписка Go коштує $8 у США.

Лише невеликий відсоток із майже одного мільярда користувачів платить за преміум-послуги, які залишаться без реклами.

"Реклама не впливає на відповіді, які дає ChatGPT, і ми зберігаємо ваші розмови з ChatGPT приватними від рекламодавців", – зазначила компанія.

Від запуску ChatGPT у 2022 році оцінка OpenAI зросла до $500 мільярдів за раундами фінансування — це більше, ніж у будь-якої іншої приватної компанії. Деякі аналітики очікують, що компанія може вийти на IPO із оцінкою в трильйон доларів.

Але виробник ChatGPT витрачає кошти надзвичайно швидко, здебільшого на потужні обчислювальні ресурси, необхідні для надання своїх сервісів.

OpenAI планує інвестувати у розробку ліків через ШІ в обмін на роялті04.02.26, 02:36 • 3654 перегляди

Генеральний директор Сам Альтман раніше довго висловлював негативне ставлення до реклами, побоюючись, що вона може викликати недовіру до контенту ChatGPT.

Однак його зміна позиції привернула увагу конкурента Anthropic, який на вихідних дебютував з рекламою на чемпіонаті Super Bowl, заявивши, що його чат-бот Claude залишатиметься без реклами.

В одному з рекламних роликів чоловік, який просить чат-бота порадити, як спілкуватися з матір’ю, отримує щиру рекомендацію, а розмова потім переходить у рекламну пропозицію вигаданого сайту знайомств для дорослих "Golden Encounters".

Розробник ChatGPT хоче бути партнером у наукових дослідженнях: про що йдеться26.01.26, 17:54 • 3439 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Сполучені Штати Америки