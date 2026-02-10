OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT

OpenAI почала розміщувати рекламу у базових версіях свого чат-бота ChatGPT, зробивши ставку на те, що користувачі не будуть ображені такими перериваннями, оскільки компанія шукає додаткові доходи на тлі зростання витрат. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

"Тестування буде проводитися серед зареєстрованих дорослих користувачів на тарифах Free та Go" у США, повідомила OpenAI у понеділок. Підписка Go коштує $8 у США.

Лише невеликий відсоток із майже одного мільярда користувачів платить за преміум-послуги, які залишаться без реклами.

"Реклама не впливає на відповіді, які дає ChatGPT, і ми зберігаємо ваші розмови з ChatGPT приватними від рекламодавців", – зазначила компанія.

Від запуску ChatGPT у 2022 році оцінка OpenAI зросла до $500 мільярдів за раундами фінансування — це більше, ніж у будь-якої іншої приватної компанії. Деякі аналітики очікують, що компанія може вийти на IPO із оцінкою в трильйон доларів.

Але виробник ChatGPT витрачає кошти надзвичайно швидко, здебільшого на потужні обчислювальні ресурси, необхідні для надання своїх сервісів.

Генеральний директор Сам Альтман раніше довго висловлював негативне ставлення до реклами, побоюючись, що вона може викликати недовіру до контенту ChatGPT.

Однак його зміна позиції привернула увагу конкурента Anthropic, який на вихідних дебютував з рекламою на чемпіонаті Super Bowl, заявивши, що його чат-бот Claude залишатиметься без реклами.

В одному з рекламних роликів чоловік, який просить чат-бота порадити, як спілкуватися з матір’ю, отримує щиру рекомендацію, а розмова потім переходить у рекламну пропозицію вигаданого сайту знайомств для дорослих "Golden Encounters".

