OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT

OpenAI начала размещать рекламу в базовых версиях своего чат-бота ChatGPT, сделав ставку на то, что пользователи не будут оскорблены такими прерываниями, поскольку компания ищет дополнительные доходы на фоне роста расходов. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

"Тестирование будет проводиться среди зарегистрированных взрослых пользователей на тарифах Free и Go" в США, сообщила OpenAI в понедельник. Подписка Go стоит $8 в США.

Лишь небольшой процент из почти одного миллиарда пользователей платит за премиум-услуги, которые останутся без рекламы.

"Реклама не влияет на ответы, которые дает ChatGPT, и мы сохраняем ваши разговоры с ChatGPT приватными от рекламодателей", – отметила компания.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году оценка OpenAI выросла до $500 миллиардов за раунды финансирования — это больше, чем у любой другой частной компании. Некоторые аналитики ожидают, что компания может выйти на IPO с оценкой в триллион долларов.

Но производитель ChatGPT тратит средства чрезвычайно быстро, в основном на мощные вычислительные ресурсы, необходимые для предоставления своих сервисов.

OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти

Генеральный директор Сэм Альтман ранее долго выражал негативное отношение к рекламе, опасаясь, что она может вызвать недоверие к контенту ChatGPT.

Однако его изменение позиции привлекло внимание конкурента Anthropic, который на выходных дебютировал с рекламой на чемпионате Super Bowl, заявив, что его чат-бот Claude будет оставаться без рекламы.

В одном из рекламных роликов мужчина, который просит чат-бота посоветовать, как общаться с матерью, получает искреннюю рекомендацию, а разговор затем переходит в рекламное предложение вымышленного сайта знакомств для взрослых "Golden Encounters".

Разработчик ChatGPT хочет быть партнером в научных исследованиях: о чем идет речь