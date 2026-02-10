$43.030.02
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 10147 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 10745 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 11113 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 15225 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 20101 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 14785 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 22226 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17198 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 27109 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT

Киев • УНН

 • 806 просмотра

OpenAI начала размещать рекламу в базовых версиях ChatGPT для зарегистрированных взрослых пользователей в США. Это шаг для увеличения доходов на фоне растущих расходов компании.

OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT

OpenAI начала размещать рекламу в базовых версиях своего чат-бота ChatGPT, сделав ставку на то, что пользователи не будут оскорблены такими прерываниями, поскольку компания ищет дополнительные доходы на фоне роста расходов. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

"Тестирование будет проводиться среди зарегистрированных взрослых пользователей на тарифах Free и Go" в США, сообщила OpenAI в понедельник. Подписка Go стоит $8 в США.

Лишь небольшой процент из почти одного миллиарда пользователей платит за премиум-услуги, которые останутся без рекламы.

"Реклама не влияет на ответы, которые дает ChatGPT, и мы сохраняем ваши разговоры с ChatGPT приватными от рекламодателей", – отметила компания.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году оценка OpenAI выросла до $500 миллиардов за раунды финансирования — это больше, чем у любой другой частной компании. Некоторые аналитики ожидают, что компания может выйти на IPO с оценкой в триллион долларов.

Но производитель ChatGPT тратит средства чрезвычайно быстро, в основном на мощные вычислительные ресурсы, необходимые для предоставления своих сервисов.

OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти04.02.26, 02:36 • 3656 просмотров

Генеральный директор Сэм Альтман ранее долго выражал негативное отношение к рекламе, опасаясь, что она может вызвать недоверие к контенту ChatGPT.

Однако его изменение позиции привлекло внимание конкурента Anthropic, который на выходных дебютировал с рекламой на чемпионате Super Bowl, заявив, что его чат-бот Claude будет оставаться без рекламы.

В одном из рекламных роликов мужчина, который просит чат-бота посоветовать, как общаться с матерью, получает искреннюю рекомендацию, а разговор затем переходит в рекламное предложение вымышленного сайта знакомств для взрослых "Golden Encounters".

Разработчик ChatGPT хочет быть партнером в научных исследованиях: о чем идет речь26.01.26, 17:54 • 3441 просмотр

Ольга Розгон

Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Соединённые Штаты