00:16 • 3364 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 10510 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 30971 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 33804 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 29502 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 29059 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 68270 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49954 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43982 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34133 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
OpenAI наймає розробника автономних агентів Пітера Стейнберга для прискорення розробки ШІ-помічників

Київ • УНН

 • 26 перегляди

OpenAI залучає Пітера Стейнберга, розробника OpenClaw, для прискорення створення ШІ-помічників. Його проєкт OpenClaw, що зібрав 160 000 зірок на GitHub, дозволяє ШІ-агентам автономно керувати додатками та наймати людей.

OpenAI наймає розробника автономних агентів Пітера Стейнберга для прискорення розробки ШІ-помічників

Компанія OpenAI оголосила про приєднання до своєї команди Пітера Стейнберга, творця популярного опенсорс-проєкту OpenClaw, який на початку 2026 року став сенсацією у сфері ШІ-агентів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пітер Стейнберг, відомий у технічних колах як засновник PSPDFKit, створив OpenClaw як персонального ШІ-агента, що за короткий час зібрав понад 160 000 зірок на GitHub.

Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей15.02.26, 06:00 • 3786 переглядiв

Проєкт став віральним завдяки здатності ШІ-ботів не лише вести діалоги, а й автономно керувати іншими додатками та навіть наймати людей для виконання реальних завдань. Перехід Стейнберга до OpenAI означає, що технології "децентралізованих персональних агентів", які він просував, тепер стануть частиною масштабної екосистеми компанії Сема Альтмана.

Нова стратегія OpenAI у боротьбі за ринок агентів

Наймання Стейнберга відбувається на тлі заяв розробника про те, що до 80% сучасних мобільних додатків можуть зникнути, оскільки їхні функції візьмуть на себе розумні агенти. OpenAI прагне випередити конкурентів, таких як Anthropic та Google, інтегруючи глибші можливості керування даними безпосередньо в інтерфейс ChatGPT.

Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів15.02.26, 02:50 • 8560 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
ШІ (штучний інтелект)
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Bloomberg
Google