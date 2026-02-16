OpenAI наймає розробника автономних агентів Пітера Стейнберга для прискорення розробки ШІ-помічників
Київ • УНН
OpenAI залучає Пітера Стейнберга, розробника OpenClaw, для прискорення створення ШІ-помічників. Його проєкт OpenClaw, що зібрав 160 000 зірок на GitHub, дозволяє ШІ-агентам автономно керувати додатками та наймати людей.
Компанія OpenAI оголосила про приєднання до своєї команди Пітера Стейнберга, творця популярного опенсорс-проєкту OpenClaw, який на початку 2026 року став сенсацією у сфері ШІ-агентів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Пітер Стейнберг, відомий у технічних колах як засновник PSPDFKit, створив OpenClaw як персонального ШІ-агента, що за короткий час зібрав понад 160 000 зірок на GitHub.
Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей15.02.26, 06:00 • 3786 переглядiв
Проєкт став віральним завдяки здатності ШІ-ботів не лише вести діалоги, а й автономно керувати іншими додатками та навіть наймати людей для виконання реальних завдань. Перехід Стейнберга до OpenAI означає, що технології "децентралізованих персональних агентів", які він просував, тепер стануть частиною масштабної екосистеми компанії Сема Альтмана.
Нова стратегія OpenAI у боротьбі за ринок агентів
Наймання Стейнберга відбувається на тлі заяв розробника про те, що до 80% сучасних мобільних додатків можуть зникнути, оскільки їхні функції візьмуть на себе розумні агенти. OpenAI прагне випередити конкурентів, таких як Anthropic та Google, інтегруючи глибші можливості керування даними безпосередньо в інтерфейс ChatGPT.
Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів15.02.26, 02:50 • 8560 переглядiв