OpenAI нанимает разработчика автономных агентов Питера Стейнберга для ускорения разработки ИИ-помощников
OpenAI привлекает Питера Стейнберга, разработчика OpenClaw, для ускорения создания ИИ-помощников. Его проект OpenClaw, собравший 160 000 звезд на GitHub, позволяет ИИ-агентам автономно управлять приложениями и нанимать людей.
Компания OpenAI объявила о присоединении к своей команде Питера Стейнберга, создателя популярного опенсорс-проекта OpenClaw, который в начале 2026 года стал сенсацией в сфере ИИ-агентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Питер Стейнберг, известный в технических кругах как основатель PSPDFKit, создал OpenClaw как персонального ИИ-агента, который за короткое время собрал более 160 000 звезд на GitHub.
Проект стал вирусным благодаря способности ИИ-ботов не только вести диалоги, но и автономно управлять другими приложениями и даже нанимать людей для выполнения реальных задач. Переход Стейнберга в OpenAI означает, что технологии "децентрализованных персональных агентов", которые он продвигал, теперь станут частью масштабной экосистемы компании Сэма Альтмана.
Новая стратегия OpenAI в борьбе за рынок агентов
Наем Стейнберга происходит на фоне заявлений разработчика о том, что до 80% современных мобильных приложений могут исчезнуть, поскольку их функции возьмут на себя умные агенты. OpenAI стремится опередить конкурентов, таких как Anthropic и Google, интегрируя более глубокие возможности управления данными непосредственно в интерфейс ChatGPT.
