OpenAI нанимает разработчика автономных агентов Питера Стейнберга для ускорения разработки ИИ-помощников

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 6218 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 13717 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35118 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 36401 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 31292 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30179 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 69967 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50578 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 44670 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34440 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
7.2м/с
86%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYTPhoto15 февраля, 19:10 • 14747 просмотра
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15 февраля, 20:23 • 3294 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15 февраля, 21:02 • 6646 просмотра
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения15 февраля, 21:47 • 3708 просмотра
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 6318 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35118 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 100356 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 158281 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89167 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 105585 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Виктор Орбан
Сэм Альтман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 1682 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 17538 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 25980 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 24670 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 27542 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Золото
ЧатГПТ

OpenAI нанимает разработчика автономных агентов Питера Стейнберга для ускорения разработки ИИ-помощников

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

OpenAI привлекает Питера Стейнберга, разработчика OpenClaw, для ускорения создания ИИ-помощников. Его проект OpenClaw, собравший 160 000 звезд на GitHub, позволяет ИИ-агентам автономно управлять приложениями и нанимать людей.

OpenAI нанимает разработчика автономных агентов Питера Стейнберга для ускорения разработки ИИ-помощников

Компания OpenAI объявила о присоединении к своей команде Питера Стейнберга, создателя популярного опенсорс-проекта OpenClaw, который в начале 2026 года стал сенсацией в сфере ИИ-агентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Питер Стейнберг, известный в технических кругах как основатель PSPDFKit, создал OpenClaw как персонального ИИ-агента, который за короткое время собрал более 160 000 звезд на GitHub.

Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий15.02.26, 06:00 • 3794 просмотра

Проект стал вирусным благодаря способности ИИ-ботов не только вести диалоги, но и автономно управлять другими приложениями и даже нанимать людей для выполнения реальных задач. Переход Стейнберга в OpenAI означает, что технологии "децентрализованных персональных агентов", которые он продвигал, теперь станут частью масштабной экосистемы компании Сэма Альтмана.

Новая стратегия OpenAI в борьбе за рынок агентов

Наем Стейнберга происходит на фоне заявлений разработчика о том, что до 80% современных мобильных приложений могут исчезнуть, поскольку их функции возьмут на себя умные агенты. OpenAI стремится опередить конкурентов, таких как Anthropic и Google, интегрируя более глубокие возможности управления данными непосредственно в интерфейс ChatGPT.

Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов15.02.26, 02:50 • 8592 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
ИИ (искусственный интеллект)
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Bloomberg L.P.
Google