ООН: назріваюча криза через коронавірус загрожує економічним занепадом у світі

За попередніми прогнозами ПРООН, втрата прибутків у країнах, що розвиваються, може перевищити 220 млрд доларів США. Країни Африки можуть втратити майже половину робочих місць.

Оскільки, за оцінками, 55% населення світу не мають доступу до соціального захисту, ці втрати будуть дуже відчутними у багатьох спільнотах і матимуть негативний вплив на сфери освіти і прав людини, а в найкритичніших випадках, загрожуватимуть продовольчій безпеці.

Ситуація може дедалі ускладнитися через різке зростання випадків зараження, адже 75% населення найменш розвинених країн часто не мають доступу до таких базових речей, як мило і чиста вода.

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Окрім того, додаткові соціальні фактори – як-от неефективне містопланування та перенаселення деяких міст, неефективна система управління відходами і навіть затори на дорогах, що перешкоджають оперативному транспортуванню до медичних закладів – також можуть спровокувати збільшення випадків зараження.

"Нинішня пандемія – це криза, що виникла у галузі охорони здоров’я, але йдеться про набагато масштабнішу проблему. У багатьох частинах світу пандемія залишить дуже глибокі шрами, – зазначив Ахім Штайнер, керівник ПРООН. – Якщо ми зараз не мобілізуємо підтримку міжнародної спільноти, то існує великий ризик, що всі досягнення двох останніх десятиліть зійдуть нанівець. І ми матимемо ціле втрачене покоління, яке втратить якщо не життя, то свої права, можливості та гідність".

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Програма розвитку ООН, у тісній співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), допомагає країнам готуватися до пандемії коронавірусу, оперативно реагувати на цю ситуацію і планувати раннє відновлення, при цьому приділяючи особливу увагу найбільш вразливим групам населення.

ПРООН вже надає підтримку системам охорони здоров’я у таких країнах, як Боснія та Герцеговина, В’єтнам, Джибуті, Еритрея, Іран, Киргизстан, Китай, Мадагаскар, Нігерія, Панама, Парагвай, Сальвадор, Сербія та Україна.

ПРООН ініціювала створення нещодавно організованого Фонду швидкого реагування на Covid-19, що фінансується за рахунок наявних коштів, з початковим внеском у розмірі 20 млн доларів США. Кошти Фонду розподіляються через механізм прискореного реагування, що дозволяє командам ПРООН пропонувати оперативну допомогу країнам в реалізації їхніх національних планів реагування на пандемію.

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За попередніми підрахунками ПРООН, для забезпечення підтримки для 100 країн необхідно як мінімум 500 млн доларів США.

Організація виділила три пріоритетні напрямки для подальших дій – виділення ресурсів для протидії поширенню коронавірусу; підтримка в реалізації необхідних заходів безпосередньо під час спалаху; а також виділення ресурсів для запобігання економічному занепаду в країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 42 тисячі осіб.