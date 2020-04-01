Трамп: на американців чекають дуже важкі два-три тижні через епідемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На американців чекають "дуже важкі два тижні" через поширення коронавірусу, заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Я хочу, щоб кожен американець приготувався до тяжких днів, які нас очікують. Ми пройдемо через дуже важкі два тижні", - сказав президент. Пізніше він повідомив, що цей період може збільшитися до трьох тижнів.
Він також назвав ситуацію з коронавірусом важким випробуванням, яке відрізняється від всіх, з якими США стикалися до цього.
За оцінками групи координації заходів по боротьбі з вірусом при адміністрації президента, в яку входять медики, смертність в США може скласти від 100 до 240 тисяч осіб.
Директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі попередив, що в найближчі кілька днів смертність від вірусу в США буде збільшуватися.
Нагадаємо, з початку пандемії померли 3900 осіб. За останню добу в країні померли 286 осіб. Всього в країні зафіксовано 189035 випадків зараження.