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Трамп: американцев ждут очень трудные две-три недели из-за эпидемии коронавируса

Трамп: американцев ждут очень трудные две-три недели из-за эпидемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16951 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Американцев ждут "очень трудные две недели" из-за распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели", — сказал президент. Позже он сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель.

Он также назвал ситуацию с коронавирусом тяжелым испытанием, отличающимся от всех, с которыми США сталкивались до этого.

По оценкам группы координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента, в которую входят медики, смертность в США может составить от 100 до 240 тысяч человек.

Директор Национального института аллергий и инфекционных болезней Энтони Фаучи предупредил, что в ближайшие несколько дней смертность от вируса в США будет увеличиваться.

Напомним, с начала пандемии умерли 3900 человек. За последние сутки в стране скончались 286 человек. Всего в стране зафиксировано 189035 случаев заражения.

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