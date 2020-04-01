Трамп: американцев ждут очень трудные две-три недели из-за эпидемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Американцев ждут "очень трудные две недели" из-за распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели", — сказал президент. Позже он сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель.
Он также назвал ситуацию с коронавирусом тяжелым испытанием, отличающимся от всех, с которыми США сталкивались до этого.
По оценкам группы координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента, в которую входят медики, смертность в США может составить от 100 до 240 тысяч человек.
Директор Национального института аллергий и инфекционных болезней Энтони Фаучи предупредил, что в ближайшие несколько дней смертность от вируса в США будет увеличиваться.
Напомним, с начала пандемии умерли 3900 человек. За последние сутки в стране скончались 286 человек. Всего в стране зафиксировано 189035 случаев заражения.