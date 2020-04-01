Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 42 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 5:50 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 42151 особу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 12428 осіб, в Іспанії – 8464, США - 3900 і Франції - 3523. У Китаї – 3187 осіб – показник залишається тим самим.
Всього у світі 858785 інфікованих. У свою чергу, одужали 178119 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (189035), Італія (105792), Іспанія (95923), Німеччина (71808), Франція (52836) та Іран (44605).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли.