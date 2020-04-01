Количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61891 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72636 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86093 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84273 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103499 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86287 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102724 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105870 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130931 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107076 просмотра
Актуальное
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек

Киев  •  УНН

 • 19358 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 42151 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 12428 человек, в Испании - 8464, США - 3900 и Франции - 3523. В Китае - 3187 человек - показатель остается прежним.

Всего в мире 858785 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 178119 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (189035), Италия (105792), Испания (95923), Германия (71808), Франция (52836) и Иран (44605).

Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.

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