Количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 42151 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).