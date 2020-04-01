Количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 42151 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии - 12428 человек, в Испании - 8464, США - 3900 и Франции - 3523. В Китае - 3187 человек - показатель остается прежним.
Всего в мире 858785 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 178119 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (189035), Италия (105792), Испания (95923), Германия (71808), Франция (52836) и Иран (44605).
Напомним, в Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса: 17 человек умерли.