ООН: назревающий кризис из-за коронавируса грозит экономическим упадком в мире

По предварительным прогнозам ПРООН, потеря доходов в развивающихся странах, может превысить 220 млрд долларов США. Страны Африки могут потерять почти половину рабочих мест.

Поскольку, по оценкам, 55% населения мира не имеют доступа к социальной защите, эти потери будут очень ощутимыми во многих сообществах и иметь негативное влияние на сферы образования и прав человека, а в критических случаях, угрожать продовольственной безопасности.

Ситуация может все осложниться из-за резкого роста случаев заражения, ведь 75% населения наименее развитых стран часто не имеют доступа к таким базовым вещам, как мыло и чистая вода.

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Кроме того, дополнительные социальные факторы - например неэффективное градопланирование и перенаселение некоторых городов, неэффективная система управления отходами и даже пробки на дорогах, препятствующих оперативной транспортировке в медицинские учреждения - также могут спровоцировать увеличение случаев заражения.

"Нынешняя пандемия - это кризис, возникший в области здравоохранения, но речь идет о гораздо более масштабной проблеме. Во многих частях мира пандемия оставит очень глубокие шрамы, - отметил Ахим Штайнер, руководитель ПРООН. - Если мы сейчас не мобилизуем поддержку международного сообщества , то существует большой риск, что все достижения двух последних десятилетий пойдут насмарку. и мы будем иметь целое потерянное поколение, которое потеряет если не жизнь, то свои права, возможности и достоинство".

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Программа развития ООН, в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), помогает странам готовиться к пандемии коронавируса, оперативно реагировать на эту ситуацию и планировать раннее восстановление, при этом уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам населения.

ПРООН уже оказывает поддержку системам здравоохранения в таких странах, как Босния и Герцеговина, Вьетнам, Джибути, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Китай, Мадагаскар, Нигерия, Панама, Парагвай, Сальвадор, Сербия и Украина.

ПРООН инициировала создание недавно организованного Фонда быстрого реагирования на Covid-19, финансируемого за счет имеющихся средств, с первоначальным взносом в размере 20 млн долларов США. Средства Фонда распределяются через механизм ускоренного реагирования, позволяет командам ПРООН предлагать оперативную помощь странам в реализации их национальных планов реагирования на пандемию.

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По предварительным подсчетам ПРООН, для обеспечения поддержки для 100 стран необходимо как минимум 500 млн долларов США.

Организация выделила три приоритетных направления для дальнейших действий - выделение ресурсов для противодействия распространению коронавируса; поддержка в реализации необходимых мер непосредственно во время вспышки; а также выделение ресурсов для предотвращения экономического упадка в развивающихся странах.

Напомним, количество смертей от коронавируса в мире превысило 42 000 человек.