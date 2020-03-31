ВООЗ: спалах коронавірусу у Європі може бути близьким до піку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про ознаки того, що спалах коронавірусу у Європі наближається до свого піку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg і Радіо Свобода.
Зазначається, що у найбільш кризовому регіоні Європи, Італії, зафіксовано найменшу кількість нових випадків зараження за останні два тижні.
Майк Раян, глава відділу надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я в ВООЗ, заявив у понеділок, що до піку захворюваності наближаються Італія та Іспанія, але це буде наслідком інфікування двотижневої давності.
Станом на 31 березня у світі підтверджено понад 826 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли більш ніж 40 тисяч людей, одужали близько 174 тисяч.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли.