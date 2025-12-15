Окупована Донеччина залишилась без резервної води через дії російської "адміністрації" - ЦНС
Київ • УНН
Окупована частина Донецької області втратила резервне водопостачання. Окупаційна влада зливає воду з бочок перед морозами, приховуючи відсутність рішень щодо стабільного водопостачання.
Тимчасово окупована частина Донецької області залишилась без резервної води. російська окупаційна "адміністрація" фактично залишила людей без води - напередодні морозів воду з бочок зливають під приводом "захисту інфраструктури". Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
При цьому окупанти приховують відсутність будь-яких реальних рішень щодо стабільного водопостачання - натомість офіційно обіцяють "відновлення після потепління" і підвіз автоцистернами.
Насправді, за даними ЦНС, привезеної води критично мало: її розбирають за кілька годин, після чого люди знову залишаються без доступу до води. Мешканці змушені накопичувати воду в будь-яких ємностях і економити навіть на базових потребах
Як зазначили в Центрі національного спротиву, це не тимчасовий збій, а наслідок зруйнованої інфраструктури, відсутності ремонтів і управлінського провалу окупаційної влади. Формальні "профілактичні заходи" лише поглиблюють гуманітарну кризу.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни відрізають від водопостачання житла, які вони назвали "безхазяйними". Йдеться про оселі, власники яких відмовились прийняти російське громадянство.
Також УНН повідомляв, що річка Кальміус в районі Павлопільського водосховища на Донеччині критично обміліла через дії російських окупантів.