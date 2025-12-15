Оккупированная Донетчина осталась без резервной воды из-за действий российской "администрации" - ЦНС
Киев • УНН
Оккупированная часть Донецкой области потеряла резервное водоснабжение. Оккупационные власти сливают воду из бочек перед морозами, скрывая отсутствие решений по стабильному водоснабжению.
Временно оккупированная часть Донецкой области осталась без резервной воды. российская оккупационная "администрация" фактически оставила людей без воды - накануне морозов воду из бочек сливают под предлогом "защиты инфраструктуры". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
При этом оккупанты скрывают отсутствие каких-либо реальных решений по стабильному водоснабжению - вместо этого официально обещают "восстановление после потепления" и подвоз автоцистернами.
На самом деле, по данным ЦНС, привезенной воды критически мало: ее разбирают за несколько часов, после чего люди снова остаются без доступа к воде. Жители вынуждены накапливать воду в любых емкостях и экономить даже на базовых потребностях
Как отметили в Центре национального сопротивления, это не временный сбой, а следствие разрушенной инфраструктуры, отсутствия ремонтов и управленческого провала оккупационных властей. Формальные "профилактические меры" лишь усугубляют гуманитарный кризис.
Напомним
На временно оккупированных территориях Донетчины россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". Речь идет о домах, владельцы которых отказались принять российское гражданство.
Также УНН сообщал, что река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища в Донецкой области критически обмелела из-за действий российских оккупантов.