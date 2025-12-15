$42.190.08
06:29
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 15183 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 24969 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 23198 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 33283 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 37558 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51437 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76535 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51910 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 48568 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупированная Донетчина осталась без резервной воды из-за действий российской "администрации" - ЦНС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Оккупированная часть Донецкой области потеряла резервное водоснабжение. Оккупационные власти сливают воду из бочек перед морозами, скрывая отсутствие решений по стабильному водоснабжению.

Оккупированная Донетчина осталась без резервной воды из-за действий российской "администрации" - ЦНС
Фото: Центр национального сопротивления

Временно оккупированная часть Донецкой области осталась без резервной воды. российская оккупационная "администрация" фактически оставила людей без воды - накануне морозов воду из бочек сливают под предлогом "защиты инфраструктуры". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

При этом оккупанты скрывают отсутствие каких-либо реальных решений по стабильному водоснабжению - вместо этого официально обещают "восстановление после потепления" и подвоз автоцистернами.

На самом деле, по данным ЦНС, привезенной воды критически мало: ее разбирают за несколько часов, после чего люди снова остаются без доступа к воде. Жители вынуждены накапливать воду в любых емкостях и экономить даже на базовых потребностях

- говорится в сообщении.

Как отметили в Центре национального сопротивления, это не временный сбой, а следствие разрушенной инфраструктуры, отсутствия ремонтов и управленческого провала оккупационных властей. Формальные "профилактические меры" лишь усугубляют гуманитарный кризис.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донетчины россияне отрезают от водоснабжения жилье, которое они назвали "бесхозным". Речь идет о домах, владельцы которых отказались принять российское гражданство.

Также УНН сообщал, что река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища в Донецкой области критически обмелела из-за действий российских оккупантов.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
