Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"
Київ • УНН
Так званий "суд" терористичної "днр" звинуватив бійця "Азову" Євгена Вінтовкіна у нібито вбивстві людини за "проросійські погляди".
російські окупанти винесли вирок ще одному захиснику Маріуполя. Йдеться про Євгена Вінтовкіна, військовослужбовця підрозділу "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.
Деталі
Окупанти звинуватили захисника Маріуполя у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та "вбивстві, вчиненим організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті".
За висновком "суду" терористичної "днр", Вінтовкін у березні 2022 року разом з побратимом нібито вбили чоловіка "за проросійські погляди", діючи "згідно з планом київського режиму".
Українського військовослужбовця засудили до 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що український суд визнав винними у колабораційній діяльності визнано двох громадян - мешканку Харківщини та колишнього правоохоронця з Миколаївщини. Їх засудили до 5 1 років позбавлення волі, відповідно.