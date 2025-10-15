$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
10:14 • 20410 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20319 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20724 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18968 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
15 жовтня, 08:03 • 17144 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16767 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
15 жовтня, 07:17 • 30464 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30565 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"

Київ

 1276 перегляди

Так званий "суд" терористичної "днр" звинуватив бійця "Азову" Євгена Вінтовкіна у нібито вбивстві людини за "проросійські погляди".

Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"

російські окупанти винесли вирок ще одному захиснику Маріуполя. Йдеться про Євгена Вінтовкіна, військовослужбовця підрозділу "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі

Окупанти звинуватили захисника Маріуполя у "жорстокому поводженні з цивільним населенням" та "вбивстві, вчиненим організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті".

За висновком "суду" терористичної "днр", Вінтовкін у березні 2022 року разом з побратимом нібито вбили чоловіка "за проросійські погляди", діючи "згідно з планом київського режиму".

Українського військовослужбовця засудили до 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що український суд визнав винними у колабораційній діяльності визнано двох громадян - мешканку Харківщини та колишнього правоохоронця з Миколаївщини. Їх засудили до 5 1 років позбавлення волі, відповідно.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Миколаївська область
Харківська область
Національна гвардія України
Маріуполь